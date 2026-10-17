Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, enfrenta críticas luego de que se diera a conocer que usó a un burro como utilería en un evento en Cuernavaca. El animal estuvo amarrado a un poste por horas.

A través de redes sociales, se han cuestionado las condiciones en las que se mantuvo al burro. Las denuncias ciudadanas apuntan a que el animal estuvo bajo el sol por horas, con carga y nunca recibió agua.

Cuestionan a Margarita González Saravia por usar burro como utilería de evento en Cuernavaca

El pasado jueves 15 de octubre, Margarita González Saravia encabezó el encuentro “Raíces Vivas, Mujeres que Transforman Morelos”, en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos

Durante la jornada, la gobernadora entregó apoyos económicos a productoras para adquirir maquinaria e insumos agrícolas, además de reconocer las contribuciones de mujeres a la cultura y la vida comunitaria.

Margarita González Saravia habría usado a un burro como utilería del evento. Llevaron al animal desde el inicio, pero lo utilizaron horas después, mientras, permaneció amarrado a un poste de luz.

Usuarios señalan que el burro permaneció atado, con carga sobre el lomo y rodeado de asistentes. Además de que, según las versiones, habría estado sin acceso a agua durante varias horas.

Margarita González Saravia enfrenta críticas por usar un burro como utilería durante horas (Captura de pantalla)

Las críticas se centraron en el uso del animal durante una actividad gubernamental y en las condiciones en las que presuntamente permaneció antes de ser utilizado durante unos minutos en el evento.

Hasta el momento, Margarita González Saravia no se ha posicionado públicamente por las críticas. Los inconformes piden que la gobernadora de Morelos se haga responsable del maltrato animal cometido contra el burro.