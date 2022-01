Gilberto Alcalá Pineda, árbitro y exsecretario de Morelos, abortó a su hija tres veces

Gilberto Alcalá Pineda, árbitro y exsecretario de Desarrollo Social de Morelos, abortó a su hija tres veces y hasta la fecha, a pesar de un juicio de reconocimiento de paternidad en su contra, sigue sin reconocerla.

A través de su cuenta de Twitter, Dana , quien se identificó como la hija de Gilberto Alcalá Pineda, relató cómo su padre la abortó en tres ocasiones.

“Amix, hablemos de aborto. Y no, no les voy a dar el discurso de siempre. Esta vez, les voy a contar de cómo mi papá me abortó tres veces”.

Dana