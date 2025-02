Nidia Fabiola Blanco confirmó que es la media hermana del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con su acta de nacimiento.

Nidia Fabiola denunció al actual diputado federal por intento de violación, hecho por el cual se ha solicitado su desafuero.

Cabe señalar que el pasado viernes 7 de febrero Cuauhtémoc Blanco aseguró en conferencia de prensa que Nidia Fabiola no es su familiar, a lo que ella respondió con: “era lógico que lo iba a negar”.

Pese a las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, quien asegura que Nidia Fabiola Blanco está mintiendo sobre la denuncia, la víctima de abuso sexual en grado de tentativa compartió su acta de nacimiento.

En entrevista para Azucena Uresti, se informó que tanto el acta de nacimiento de Cuauhtémoc Blanco, así como de Nidia Fabiola, quien aparece como padre es Faustino Blanco.

“Yo no puedo fabricar documentos ni mucho menos. Volvemos a lo mismo, una mentira más que la verdad no sé para qué lo dijo, el delito no es menor aunque haya dicho eso y pues realmente sigue mintiendo. La verdad yo ya me esperaba este tipo de cosas”

Nadia Fabiola Blanco