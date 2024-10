Cuauhtémoc Blanco, diputado y ex gobernador de Morelos fue denunciado por intento de violación en contra de su media hermana, Fabiola “N”.

Este acto se habría realizado en el año 2019, mientras Cuauhtémoc Blanco ejercía como gobernador de Morelos.

El ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, gobernó el estado de Morelos durante el período de 2018-2024, también fue alcalde de Cuernavaca del 2015 al 2018.

Denuncia de Cuauhtémoc Blanco no es algo nuevo; hacía muchas fiestas en la casa de gobierno en Morelos

Gerardo Becerra, ex asesor anticorrupción en Morelos, comentó que la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco no es algo nuevo, pues durante su gobierno en Morelos “ya habían cosas raras”.

“Para nosotros no es nuevo este asunto de la violación porque sabemos que aquí en Cuernavaca y en Morelos ‘cómo se las gastaba’. No estoy diciendo que el ex gobernador pueda ser culpable o no, simplemente que sí había una serie de situaciones muy raras donde este hombre era efecto a las fiestas y un grupo de aduladores le acercaba mujeres”, comentó el ex funcionario en una entrevista con el conductor Juan Becerra.

El ex asesor anticorrupción en Morelos informó que al final la casa de gobierno de Morelos se volvió un salón de fiestas.

Respecto al desfalco público de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Becerra comentó que ya hay una carpeta de investigación sobre el caso.

“Yo creo que finalmente el ex gobernador tiene que ser sometido a la justicia”, aseveró.

Ya existe una carpeta de investigación por su administración en Morelos (Cuauhtémoc Blanco vía Facebook)

Caso Cuauhtémoc Blanco: esta es la información sobre la investigación del presunto intento de violación contra su media hermana

El pasado 11 de octubre se dio a conocer que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco había interpuesto una denuncia formal en su contra por intento de violación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos abrió la carpeta de investigación SC01/9583/2024 para darle seguimiento al caso

De acuerdo con la carpeta, el actual diputado de México, Cuauhtémoc Blanco y otra persona identificada como Ulises “N” habrían intentado violar a Fabiola “N”.

La mujer pidió que se mantuviera informada sobre los avances de la investigación. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia no se ha pronunciado en torno a la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco.