Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, ofreció su testimonio contra el exgobernador de Morelos con la Fiscalía de Morelos por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con el testimonio que compartió El Universal, Cuauhtémoc Blanco entró a la fuerza a su habitación en la Residencia Oficial de Morelos.

Al defenderse y gritar para evitar el abuso, Cuauhtémoc Blanco se subió el pantalón y salió del cuarto “muy enojado mentando madres”.

Media hermana de Cuauhtémoc Blanco relata intento de abuso sexual que sufrió a manos del diputado federal

La media hermana de Cuauhtémoc Blanco relató a la Fiscalía de Morelos, como parte de su denuncia por abuso sexual, que la noche del 14 de diciembre de 2023 el entonces gobernador de Morelos entró a la fuerza a su habitación en la Residencia Oficial del Estado.

El hecho ocurrió cuando escuchó un ruido muy fuerte en la puerta de su habitación “como si alguien estuviera tratando de entrar”.

En ese momento, se levantó de la cama y se acercó a la puerta, quitó el seguro y abrió para ver de quien se trataba, su medio hermano Cuauhtémoc Blanco.

“Veo que es Cuauhtémoc y le digo ‘¿qué pasó? me espantas’ al empezar a abrir toda la puerta, Cuauhtémoc avienta la puerta y una vez adentro cierra ésta para que lo vieran” Testimonio de Nidiaa Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco

Nidia afirmó en su testimonio que entró “con una actitud violenta, agresiva” y empujándola con su cuerpo.

Según el testimonio, Nidia notó aliento alcohólico en el entonces gobernador de Morelos, “en un estado de desesperación y ansiedad, con los ojos rojos”.

“De inmediato me toma de los hombros, se me acerca muy rápidamente, queriendo dar un beso en la boca e inmediatamente me empieza a tocar los senos, y tratar de arrancarme la pijama” Testimonio d Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco salió “muy enojado mentando madres”, asegura testimonio

El testimonio de Nidia Blanco resalta que lo rechazó, mientras volteaba la cara a los lados; sin embargo, quiso besar su cuello y los hombros.

Luego, mientras intentaba zafarse, la empujó hacia la cama violentamente “e inmediatamente veo que se baja el pantalón”; cuando empezó a gritar, se subió el pantalón para luego salir del cuarto “muy enojado mentando madres”.

“Lo empujo, lo rechazo volteando mi cara a los lados y empieza a querer besar el cuello y los hombros a lo que lo empujo fuerte y no logro zafarme completamente y éste me empieza a llevar hacia la cama aventándome violentamente a ésta e inmediatamente veo que se baja el pantalón...Se sube el pantalón y se sale del cuarto muy enojado mentando madres... Me pongo a llorar, a temblar de miedo e impotencia sin saber qué hacer ni a quién llamar, ni a quién acudir, estaba muy asustada, confundida de lo que me había hecho Cuauhtémoc, y lo sorprendida que a él no le importó que fuera yo su familia o hermana!!!, no pude dormir esa noche estaba en shock”. Testimonio de Nadia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco asegura que es víctima de persecución política por parte de Uriel Carmona

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco aseguró en conferencia de prensa que el caso por abuso sexual en grado de tentativa es una forma de persecución política orquestada por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Asimismo, aseguró que, mientras era gobernador, el entonces fiscal siempre lo quería extorsionar diciendo que tenía “algo bajo la manga” en su contra.

“Hoy le pregunto a Uriel Carmona si está utilizando el caso de una supuesta víctima para continuar con esta persecución política en mi contra. Lo comento porque a solo 4 meses de que se presentó la denuncia ya tiene usted toda una carpeta de investigación armada” Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo con el diputado federal, siempre ha sido criticado y atacado, tanto como futbolista como político, incluso con la prensa, pero que da la cara porque “el que nada debe nada teme”.