Una mujer resultó herida tras el brutal ataque de perros en Cuautla, en el estado de Morelos; las autoridades locales ya intervienen en el caso para aclarar responsabilidades.

A través de redes sociales se divulgó un video en el que una mujer es agredida por más de una decena de perros, que la derribaron y la atacaron mientras cruzaba una calle en Cuautla.

Autoridades investigan ataque de perros en Cuautla que dejó a una mujer herida

El pasado 9 de enero, una jauría atacó a una mujer de 79 años de edad en la colonia Cuautlixco de Cuautla, Morelos, provocándole heridas de gravedad y un trauma psicológico.

Los videos en redes muestran que la mujer está cruzando la calle cuando de pronto salen los perros y comienzan a atacarla, dos personas, entre ellas el dueño, intentaron detener a los animales sin triunfo.

La mujer tuvo que ser atendida por paramédicos y llevada a un hospital, donde habría recibido más de 60 puntadas y atención psicológica debido al impacto emocional del ataque.

Ante la gravedad del caso, las autoridades locales iniciaron una carpeta de investigación de manera oficiosa y adelantaron que el dueño de los perros podría enfrentar sanciones administrativas o penales.

De acuerdo con la información, el dueño tenía a su cuidado 21 perros y nueve gatos , que fueron puestos bajo el resguardo de un refugio por la falta de cuidado que habría propiciado el ataque a la mujer.