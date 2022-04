Michoacán: el gobierno de Silvano Aureoles entregó más de mil mdp a sus aliados políticos

De acuerdo con una investigación periodística realizada por Milenio, señala que el gobierno de Michoacán de Silvano Aureoles entregó más de mil millones de pesos a sus aliados políticos para la construcción de la “Ciudad Salud”, una obra estatal.

Se trata del Hospital General y el Hospital Infantil, la mayor obra pública del gobierno de Silvano Auroles, donde se invirtieron más de 3 mil millones de pesos:

2 mil 600 millones de dinero federal

400 millones de recursos estatales

La investigación periodística revela que el gobierno de Michoacán realizó licitaciones presuntamente simuladas o irregulares en diversos contratos que suman mil 127 millones de pesos.

Los cuales fueron repartidos a aliados políticos de Silvano Aureoles:

Empresa GCQ Construcciones , anteriormente Quality Construcciones, relacionada con Carlos Herrera Tello , ex secretario de Gobierno y ex candidato al gobierno de Michoacán

, anteriormente Quality Construcciones, relacionada con , ex secretario de Gobierno y ex candidato al gobierno de Michoacán Empresa Samedic de equipamiento médico, de Alexis Nickin Gaxiola , yerno de Roberto Madrazo , ex candidato presidencial del PRI , las cuales obtuvieron contratos por 376.4 millones de pesos y 160 millones de pesos.

de equipamiento médico, de , , ex candidato presidencial del PRI , las cuales obtuvieron contratos por 376.4 millones de pesos y 160 millones de pesos. Alianza Roth’s Ingeniería y Constructora Tzaulan, la cual ganó el mayor contrato de su historia de 430.2 millones de pesos en una licitación irregular que permitió competir a Constructora Erlort y Asociados, propiedad de los mismos dueños de Roth’s, Manuel Leonardo, Luis Erwin y Luz Eugenia Rodríguez Torres. Aunque no tenían mucha experiencia construyendo hospitales

Los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) fue la autoridad estatal encargada de repartir el dinero a las empresas antes mencionadas.

ASF encontró irregularidades en los hospitales de la Ciudad de Salud

Además de los hallazgos realizados por la investigación periodística, también la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en los hospitales de la “Ciudad de Salud” en diferentes ramos como:

Pagos por obras no ejecutadas

Convenios no justificados

Intereses bancarios no reportados

Entre otras anomalías, que suman 751.6 millones de pesos señala la ASF

Por otra parte, la suma de contratos y convenios de ambos hospitales dan un total de mil 842 millones de pesos para el Hospital General y mil 349 millones de pesos en el Infantil.

La diferencia entre ambos fue de 492.7 millones de pesos , cuando el primero fue construido para 250 camas y el segundo solo para 100.

Asimismo, peritos de la ASF hallaron que los SSM pagaron 63 y 126 millones de pesos por conceptos no previstos, no justificados y no contemplados en los catálogos, lo que sugiere un indebido seguimiento a las obras.

Lo cuál, según esta investigación periodística se ve reflejado en las estructuras de los edificios de la Ciudad de Salud, así como una dudosa cimentación, inundaciones por lluvia o por aguas negras, entre otros fallos.

Adicionalmente se sabe que el Hospital General se dividió en tres etapas:

Cimentación

Construcción

Equipamiento

Y quedó repartido entre los aliados de Silvano Aureoles e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), tanto para la construcción como para el equipo médico.

Mientras que el Hospital Infantil fue dividido en:

Cimentación

Construcción

Quedó en manos de Inmobiliaria y Constructora Luviano y Roth’s - Tzaulan.

Este reportaje, señala que a excepción de ICA, todas las empresas ganadoras y aliadas de Silvano Aureoles obtuvieron en Ciudad Salud los contratos más jugosos de su historia.

Con información de Milenio