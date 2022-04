Fraude en Michoacán: señalan a patrocinador de Loret y Brozo; mucho ojo, Samuel García

Milenio ya se deja leer de nuevo. Gratuitamente, como debe ser. Para mi mayor fortuna ya no exigen el registro a quienes buscamos sus contenidos. No sé si, derrotados, abandonaron la idea de cobrar por sus noticias y columnas, o bien si simplemente se trata del clásico patrás pa agarrar vuelo.

Lo que sea, la nota principal de hoy de Milenio es importante: “Al descubierto, transa superior a mil mdp en gobierno de Silvano Aureoles”.

Lo verdaderamente noticioso, por así llamarlo, de la información dada a conocer en Milenio no es la transa en sí misma, que es grave sin duda, pero no lo que en este caso más llama la atención.

Lo noticioso de la portada de Milenio es que queda al descubierto un tema de presunta ilegalidad relacionado con la empresa Latinus, en la que colaboran Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo.

Estamos hablando de una investigación periodística seria, “impulsada por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO, en colaboración con Milenio”.

Cito lo fundamental de tal investigación:

√ “El gobierno de Michoacán realizó licitaciones presuntamente simuladas o irregulares en diversos contratos que suman mil 127 millones de pesos”.

√ “La revisión de los contratos arroja que algunas de las empresas beneficiadas están vinculadas a aliados políticos del gobernador Silvano Aureoles (2015-2021)”.

√ “Fue el caso de GCQ Construcciones, relacionada con Carlos Herrera Tello, ex secretario de Gobierno y ex candidato al gobierno de Michoacán, y Samedic, de Alexis Nickin Gaxiola, yerno del ex candidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, las cuales obtuvieron contratos por 376.4 millones de pesos y 160 millones de pesos, respectivamente”.

El yerno de Madrazo —y el propio Madrazo— financian a la empresa Latinus en la que participan Loret y Brozo.

¿Darán alguna explicación Loret y Brozo? ¿O Insistirán en que, como son figuras privadas no tienen por qué explicar nada sobre sus finanzas o las de aquellas personas que les patrocinan?

¿Se defenderán Brozo y Loret diciendo que es persecución política lo que, claramente, es una transa que el reportaje de Milenio exhibe con absoluta contundencia?

Pero esas no son las preguntas verdaderamente importantes, sino otra: ¿se atreverá el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a proceder contra quien resulte responsable en este caso o, por prudencia política —y para no molestar a dueños de medios de comunicación ruidosos—, una vez más la ilegalidad quedará sin sanción?

Samuel García

El que debe tener mucho cuidado es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ha dado muestras de que empieza a hacer de la cuestionada empresa Latinus su medio de comunicación favorito... y, desde luego, a Brozo y a Loret sus comunicadores más cercanos. La nota de Milenio deberá llevar a una seria reflexión al político nuevoleonés.