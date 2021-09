En el colmo del machismo en México, un maestro en Aguascalientes dice que mujeres deben aprender a cocinar para que no las apuñalen.

Las clases en línea han exhibido a maestros misóginos, machistas y sexistas . Ahora sucedió con un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y sus dichos quedaron registrados en video.

El maestro en Aguascalientes del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma dijo que las mujeres deben de aprender a cocinar para que no las apuñalen.

El comentario machista lo realizó el maestro en Aguascalientes mientras mostraba a estudiantes en clase un feminicidio con imágenes que dañaban la integridad de la víctima .

Sin explicarlo como un feminicidio, el maestro en Aguascalientes sólo justificó que un hombre apuñalara a una mujer, supuestamente su esposa, porque quemó la comida.

Un maestro en Aguascalientes del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma estatal fue exhibido por un comentario machista y misógino hecho a su clase.

Durante una clase en línea el maestro en Aguascalientes mostró el supuesto caso de una mujer que fue apuñalada por su esposo porque no sabía cocinar.

En el video de la clase en línea, una alumna cuestiona al maestro en Aguascalientes porque la diapositiva que mostraba decía que el caso era “aparentemente”.

El maestro en Aguascalientes contestó que las mujeres deben aprender a cocinar porque los hombres llegan con hambre y da “coraje”.

“Yo no sé para que si no saben cocinar para qué se casan; llega uno con hambre y da coraje; que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”

Maestro en Aguascalientes