Profesor de la UNAM incita a la violencia hacia la mujer (VIDEO)

En la plataforma Tik Tok circula el video de Genaro Castro Flores, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, opinando sobre los feminicidios y las protestas feministas, incitando a la violencia a la mujer durante una clase virtual.

Torturar a las mujeres, propone profesor de la UNAM

En un video que circula en Tik Tok se escucha al maestro frente a sus alumnos que toman su clase en línea decir que no sabe por qué no detienen a las mujeres que protestan.

El profesor dice que él detendría a una manifestante para torturarla y averiguar si protestan porque alguien les paga.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono", dijo.

"No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?" Genaro Castro Flores

"Si mueren es por algo", dice profesor de la UNAM

Dijo que no le importaba ir a la cárcel con tal de torturar a una mujer para que le diga quién le paga y manda a protestar. Además, dijo que a las mujeres no las asesinan porque sí, sino porque ellas se lo buscan.

"Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. Eso no. El que anda mal termina mal" Genaro Castro Flores

UNAM rechaza comentarios de profesor

La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM rechazó los comentario de uno de sus profesores quien durante una clase virtual incitó a la violencia hacia las mujeres.

"Esos comentarios vulneran los principios y valores universitarios" UNAM

La UNAM indicó que como consecuencia de lo anterior y como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos.