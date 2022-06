La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, dio positivo a Covid-19.

Esto fue informado por la misma gobernadora, quien a través de sus redes sociales, comunicó a sus seguidores el resultado de su prueba de Covid-19, que fue positiva.

En la publicación, Lorena Cuéllar detalló que tuvo que cancelar su agenda como gobernadora, pero que continuará con sus actividades a distancia.

“Debido al resultado positivo a #COVID19, cancelé mi agenda y continuaré mi trabajo de forma remota. Tienen mi corazón y mi cariño”, escribió Lorena Cuéllar en su publicación.

Fue mediante un video que Lorena Cuéllar profundizó sobre su estado de salud y dijo que se enteró de su resultado positivo a Covid-19 debido a que ella se realiza pruebas constantes.

“Yo me realizo casi siempre, una vez a la semana o dos, una prueba (de Covid-19), para siempre estar muy al pendiente (...) y pues lamentablemente salí positiva”. Lorena Cuéllar

Además, al inicio del video ella expresó que tenía planes de acudir al Santuario de las Luciérnagas, pero debido a su resultado, tuvo que cancelar.

“Hola a todos mis amigos (...) saben que amo a este estado (Tlaxcala) y a toda su gente (...) decirles que me hubiera encantado estar hoy en las luciérnagas, iba yo a estar por allá, lamentablemente pues no es posible”. Lorena Cuéllar

No obstante, la gobernadora de Tlaxcala informó que se encuentra bien y aprovechó para decirle a sus seguidores y amigos, que los aprecia y que espera estar pronto de vuelta de manera presencial.

“Estoy bien, decirles que les voy a extrañar muchísimo pero nada más serán unos pocos días. En cuanto diga el doctor que ya puedo salir, pues ya estaré como siempre”, concluyó Lorena Cuéllar.

Esta es la segunda ocasión en el año que Lorena Cuéllar da positivo a Covid-19, pues el pasado 3 de enero también comunicó que enfermó.

Debido al resultado positivo a #COVID19, cancelé mi agenda y continuaré mi trabajo de forma remota. Tienen mi corazón y mi cariño❤️. pic.twitter.com/XtYkcX1PzD — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) June 18, 2022

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, también salió positiva a Covid-19

Hace dos días, el pasado 15 de junio, también la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a Covid-19.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, dijo Claudia Sheinbaum.

Esta es la segunda ocasión que Claudia Sheinbaum da positivo a Covid-19, pues su primer contagió fue durante la primera ola de la pandemia, en octubre de 2020.

Claudia Sheinbaum (Cortesía)

¿Cómo va el informe de contagios por Covid-19 en México?

Al corte del 16 de junio, el informe de contagios por Covid-19 en México arrojó que durante las últimas 24 horas, se registraron 9 mil 406 nuevos casos de la enfermedad.

Además, también el informe detalló que hasta el día de ayer, 16 de junio, se encontraban activos al menos 52 mil 796 casos por Covid-19.

Con estas nuevas cifras, ya suman 5 millones 852 mil 596 contagios en México por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.