Libia Dennise García informó que Guanajuato ha concretado 26 proyectos de inversión por más de 2 mil 400 millones de dólares, lo que ha generado más de 7 mil empleos. Destacó que estos resultados reflejan confianza de las empresas en la entidad.

Conexión entre empresas

Libia Dennise García inauguró la Novena edición de la DIVEX B2B, espacio donde empresas compradoras y proveedoras fortalecen vínculos comerciales. Subrayó que esta dinámica impulsa el desarrollo económico del estado y mejora las oportunidades para empresas locales.

Impulso a la industria local

Libia Dennise García reafirmó su apoyo a la industria guanajuatense a través de encuentros como la DIVEX. Explicó que eventos así permiten abrir puertas a nuevas oportunidades para proveedores del estado en distintas cadenas de suministro.

Estrategia de desarrollo económico

Libia Dennise García explicó que se promueve el Inner Shoring para atraer manufactura a México, posicionando a Guanajuato como punto estratégico para empresas globales. Reiteró su compromiso con el crecimiento incluyente y sostenido del estado.