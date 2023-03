Con el nombre Ley Leslie, en Hidalgo presentaron una iniciativa para castigar la violencia ácida, los ataques con ácido, con hasta 32 años de prisión.

En el Congreso de Hidalgo se presentó una iniciativa para sancionar a los agresores que utilizan sustancias corrosivas que dañen los tejidos, hasta con 32 años de prisión si hay agravantes.

La propuesta fue presentada en conjunto por Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el diputado local Luis Ángel Tenorio Cruz, y por Leslie Moreno, víctima de agresión con sustancia corrosiva, y de ahí su nombre.

¿En qué consiste la Ley Leslie en Hidalgo?

La Ley Leslie, que sanciona la violencia ácida tal y como lo hace la Ley Malena, propone una reforma al Código Penal para endurecer las penas por cometer ataque con ácido u otras sustancias corrosivas.

Con penas que van de los 16 a los 32 años de prisión , la Ley Leslie incluye dos agravantes:

una que incrementa hasta una mitad la pena cuando las lesiones sean cometidas por la pareja, concubino o cualquier persona que tenga o haya tenido una relación sentimental; por ser un servidor público, y cuando la acción lleve a la víctima a atentar contra su vida y salud y al otra es la duplicación de la pena cuando las agresiones se cometan contra una menor de edad o una persona con discapacidad; cuando las lesiones afecten órganos vitales y más de la mitad del cuerpo

En esta iniciativa también se adiciona el Capítulo II Bis de Lesiones por sustancias químicas o corrosivas al Código Penal del Estado de Hidalgo, estableciendo sanciones de 6 a 16 años de cárcel, penalidad que es proporcional a la de lesiones calificadas.

La Ley Leslie contempla cirugías restaurativas para las víctimas , por lo que se busca establecer un presupuesto para que el estado realice estas operaciones.

La Ley Leslie en Hidalgo por una víctimas de la violencia ácida

La propuesta nombrada Ley Leslie toma el nombre de Leslie Moreno, quien fue atacada con ácido en 2015 por una persona desconocida luego de acudir a su trabajo.

A la fecha, el agresor no ha sido detenido a pesar de que ya está identificado y otra persona, una mujer, identificada como agresora, no fue vinculada a proceso porque el juez a cargo del caso señaló que no había elementos suficientes en su contra.

Debido a que la mujer lleva casi 8 años sin justicia, la Procuraduría de Hidalgo le ofreció una disculpa pública , y reconoció que por años fue omisa en sus investigaciones, además de que hubo actos de corrupción.

“Ofrecemos una disculpa pública de la Procuraduría por las omisiones que no nos enorgullecen y nos hacen avergonzarnos de lo que pasó. Nunca estarás sola”. Santiago Nieto Castillo, despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Como parte de la justificación para la Ley Leslie, se confirmó que en Hidalgo suman 14 carpetas de investigación por agresiones con sustancias corrosivas, en las que se han usado químicos, gasolina y herbicida.

La mayoría de estos casos han ocurrido en los municipios de Pachuca, Tula, Ixmiquilpan.

La Ley Leslie es similar a la Ley Malena, por la saxofonista María Elena Ríos, presentada en la CDMX para ampliar el marco normativo que tipifica las conductas de violencia y que reconozca la violencia ácida, a través de los ataques con ácidos y otras sustancias químicas o corrosivas.

