El municipio de León, Guanajuato, reportó una reducción de 48.3% en los delitos de alto impacto entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, además de una mejora en la percepción ciudadana de seguridad.

Los resultados fueron presentados durante la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, donde se informó que los delitos de alto impacto pasaron de 18 mil 241 a 9 mil 439 registros durante el periodo referido.

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó la coordinación entre las instituciones y la capacitación de los elementos de seguridad para atender las condiciones de seguridad del municipio.

León reporta reducción en homicidios y distintos delitos

Entre los indicadores presentados se encuentra una disminución de 45% en homicidio doloso. Asimismo, la suma de homicidios dolosos y culposos, feminicidio, tentativas y otros delitos contra la vida registró una reducción de 51%, al pasar de 737 a 363 registros.

También se reportaron reducciones de 41% en robo a casa habitación, 32% en robo a negocio, 30% en robo de vehículo, 26% en violencia familiar y 12% en violación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en León pasó de 76.2% entre enero y marzo de 2026 a 70.8% en junio, lo que representa una disminución de 5.4 puntos porcentuales.

Adrián Mata Osio, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, destacó los resultados registrados en el municipio y señaló que León ocupa la segunda posición en el estado por la reducción de la incidencia delictiva, de acuerdo con los indicadores presentados.

León reporta aseguramiento de drogas y armas durante 2026

Como parte de los resultados operativos, la Policía Municipal reportó el aseguramiento de 269 mil dosis de droga durante el periodo informado, frente a las 612 mil dosis aseguradas en junio de 2025.

También fueron retiradas de las calles 257 armas, mientras que las detenciones por diversos delitos pasaron de 10 mil 314 en junio de 2025 a 6 mil 394 en el periodo actual informado.

En cuanto a las detenciones por delitos contra la salud, estas disminuyeron de 15 mil 139 en 2025 a 10 mil 34 en el periodo reportado. Por faltas administrativas se registraron 57 mil 865 detenciones, frente a las 91 mil 973 de 2025.

Mauricio Ontiveros, estratega en Administración Judicial y miembro de la Mesa de Seguridad, señaló que los resultados deben mantenerse mediante mecanismos permanentes de coordinación entre las instituciones.

León mantiene una estrategia que combina prevención, operación policial, profesionalización y seguimiento de resultados, con el objetivo de mantener la reducción de los delitos y continuar mejorando las condiciones de seguridad que perciben las familias.