Layda Sansores se burla de la nueva convocatoria de una marcha en su contra por parte policías en Campeche, la cual se podría llevar a cabo el próximo sábado 13 de abril.

Después de recibir el respaldo del presidente AMLO, policías de Campeche lanzaron una nueva convocatoria para exigir la destitución de la secretaria de Seguridad de estado, Marcela Muñoz.

Esto luego de que el pasado 15 de marzo enviaron a mujeres policías sin el equipo necesario a retener un motín en penal de Kobén, donde fueron víctimas de agresiones físicas y abuso sexual.

Tras estos hechos, elementos de seguridad de Campeche han solicitado la destitución de Marcela Muñoz, así como de la gobernadora.

Durante su programa Martes del Jaguar, Layda Sansores se burló de la nueva marcha en su contra en Campeche organizada por policías y aseguró que ella sigue combatiendo la corrupción.

En la transmisión, la gobernadora de Campeche dijo que la nueva forma de construir su gobierno tiene que venir acompañada de un enérgico combate a la corrupción, en un esfuerzo similar al realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordó que llegó a ser gobernadora de Campeche para combatir la corrupción “cueste lo que cueste” y que no podrán detenerla. Esto en alusión a las manifestaciones en su contra de parte de policías de las que ha dicho que existe “manipulación” de partidos pol´tiicos.

Después de mencionar porqué se hizo gobernadora de Campeche, Layda Sansores recordó que ya se está organizado la tercera marcha de policías en su contra, de la que se burló.

Expuso que ella ha participado en 123 marchas y retó a los policías a hacer más porque aseguró que les faltan 120, a modo de burla .

Además, indicó que las movilizaciones tardaron hasta 24 años en hacer efecto, por lo que comentó que pueden seguir con todas las manifestaciones que quieran en su contra porque no tiene miedo.

“Ya va tercera marcha. Miren yo hice 123, así que les faltan 120. Les faltan 120 y tardé 24 años para que dieran efecto así que pueden seguir con toda la vida si quieren. Así que no me asustan, no me asustan”

Layda Sansores