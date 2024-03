Marcela Muñoz, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), puso en problemas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; aquí te decimos quién es la funcionaria recientemente ratificada en su cargo.

En medio de protestas de policías en el edificio de la SPSC de Campeche realizadas desde el sábado 16 marzo, Layda Sansores ratificó a Marcela Muñoz como titular de la dependencia, ayer miércoles 20 de marzo.

La gobernadora de Campeche aseguró que la protesta de 600 policías fue manipulada por los partidos PRI y Movimiento Ciudadano y advirtió a los manifestar de estar incurriendo en los delitos de motín, sabotaje y usurpación de funciones.

“Marcela Muñoz Martínez es y seguirá siendo la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana para que no haya confusiones”

La edad de Marcela Muñoz, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, se desconoce así como su signo zodiacal.

Marcela Muñoz mantuvo una relación de matrimonio con el periodista Arturo Bravo Esquerra, quien se manifestó tras el nombramiento de un hijo de ambos, Arturo Bravo Muñoz, como alto funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, en noviembre de 2021.

Arturo Bravo Esquerra arremetió contra el PRI por señalar incumplimientos para el nombramiento, así como contra el secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, y los diputados de Morena, por su incapacidad para defender a los funcionarios del golpeteo político.

El periodista calificó como “política gacha e injusta, estos regionalismos de poner en la constitución que si alguien quiere aspirar a un puesto de gobierno importante hay que contar con arraigo”.

“¿Para qué? De lo que se trata es que haya profesionalismo y no haya nexo con esos de arraigo, que son los corruptos, lamentablemente”

Marcela Muñoz tuvo dos hijos como producto de su matrimonio con Arturo Bravo Esquerra, quienes responden a los nombres de Samantha y Arturo Bravo Muñoz, ambos tienen cargos como funcionarios públicos.

Samantha Bravo Muñoz es directora de la policía en Ciudad del Carmen, mientras que Arturo Bravo Muñoz es vicefiscal general de la Fiscalía de Justicia de Campeche; su nombramiento en 2021 generó señalamientos de nepotismo que fueron rechazados por Layda Sansores.

“Es total y absolutamente legal, y a veces pienso que por razones de misoginia, no se espera, no se esperaba aquí en Campeche una secretaria de Seguridad que sea valiente, que sea mujer, que sea talentosa y que sea bella. Eso no lo perdonan”.

Layda Sansores