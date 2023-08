Santiago, el joven de 15 años golpeado por Fernando Medina Ramírez, “El Tiburón Medina”, narró la historia de lo que vivió en el Subway donde fue agredido.

El menor de edad compartió que entró a trabajar a Subway porque quería ayudar a su mamá con los gastos de la casa y con los de la preparatoria en donde estudia, pues aspira a ser arquitecto.

Según expuso, el 31 de julio cumplía su primera quincena en la sucursal de sandwiches y cobraría el primer sueldo, correspondiente a 2 mil 600 pesos, mismos que ocuparía para dar gasto en su casa y comprarse tenis y una mochila para su regreso a clases.

Ese mismo día fue atacado de manera “feroz” por Fernando Medina Ramírez, quien a 5 días de golpear brutalmente al joven menor de edad, no ha sido detenido y por quien se giró una ficha roja de búsqueda.

Cabe destacar que este reprobable acto de violencia en contra del joven de 15 años ocurrió en San Luis Potosí, pese a que el estado no se encuentra entre los 5 más peligrosos del país.

En entrevista para Imagen TV, Santiago compartió que él ya conocía a Fernando Medina Ramírez, pues ya lo había tratado antes y siempre se comportó de forma grosera y déspota.

Además, relató lo que ocurrió en el Subway el pasado lunes, pues señaló que desde que Fernando Medina Ramírez ingresó a la sucursal se portó prepotente y “ni siquiera quiere que yo lo atienda, me niega el saludo”.

Compartió que fue el acompañante de “El Tiburón” quien levantó el pedido, sin embargo, después comenzarían los minutos de terror que vivió el joven de 15 años de edad.

Expuso que él salió apresurado por unos alimentos que le faltaban, y que fue ahí cuando Medina comenzó a comportarse de forma agresiva, pues comienzó a insultarlo, y en ese momento, Santigo le dejó el pedido a su otro compañero.

“Yo levanto el pedido de manera exitosa, llega un punto donde se me acaba algo y tengo que de inmediato surtirlo porque ya había mucha gente, entonces el individuo ve que yo salgo apresurado yo creo que se molesta, e incluso se para y se pone en la barra donde yo lo atiendo, me empieza a insultar de muchas formas, le dejo el pedido a mi compañero.”

Posteriormente, el joven agredido le hizo saber a Fernando Medina Ramírez que debía volverse a formar como todos los clientes y es en ese momento que el agresor entra a la cocina, pese a estar prohibido.

Yo le digo que qué trae, le digo tranquilízate, no tiene que llegar a tanto, yo incluso trate o quería alguna forma de tranquilizarlo, pero no me da ni tiempo para hablar y comienza a agredirme.”

El joven compartió que durante la agresión decidió hacerse “bolita” para evitar que el corpulento sujeto le rompiera alguna costilla, o lo matara, y aseguró que durante la golpiza el tipo lo amenazaba.

“Me hice bolita porque dije no si yo me tiro o hago otra cosa me rompe una costilla o me sigue golpeando o hasta me sale matando

Me sigue agrediendo, me amenaza y al final me deja otro golpe que es con el que ya no puedo hacer nada.”

Joven agredido