El Partido del Trabajo (PT) designó a Jesús Ibarra como coordinador de Afiliación en Culiacán, Sinaloa, en un movimiento político que llama la atención debido a su participación actual en el proceso interno de Morena para elegir a quien encabezará la coordinación municipal.

El nombramiento de Jesús Ibarra fue entregado por Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, en compañía de Fernando García, dirigente estatal del partido en Sinaloa, de acuerdo con información difundida por la organización política.

Jesús Ibarra recibe nombramiento del PT en Culiacán, Sinaloa

La designación como coordinador de Afiliación en Culiacán, coloca a Jesús Ibarra en una nueva responsabilidad dentro de la estructura del PT, en donde su labor estará vinculada con las actividades de incorporación de nuevos integrantes al partido rumbo a las elecciones 2027.

El anuncio de la designación de Jesús Ibarra destaca ya que el político también participa en el proceso de Morena para definir la coordinación municipal en Culiacán.

Esta situación abre interrogantes sobre su participación simultánea en ambos espacios políticos y el rumbo que tomará su actividad partidista; sin embargo, no se precisa si su incorporación al PT implica algún cambio en sus aspiraciones dentro de Morena.

Hasta el momento, el anuncio se centra en la entrega formal del nombramiento a Jesús Ibarra y en la nueva responsabilidad que asumirá dentro del PT en Culiacán, Sinaloa rumbo a los próximos procesos electorales de 2027.