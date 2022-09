Una familia denunció a través de video a una cantina de Tequila, Jalisco por haberles dado alcohol adulterado. Mencionan que terminaron en el hospital de la Cruz Roja.

La usuaria Nicole Pacheco compartió un video donde cuenta su mala experiencia visitando una antigua cantina en Jalisco y muestra cómo fue que a su familia les dieron shots de tequila adulterados.

La usuaria advierte que la gente debe tener cuidado cuando toman tequila en Jalisco y pidió que tuvieran precaución al acercarse a esta cantina.

La denuncia, aunque no menciona, va a dirigida hacía la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Y el video sirve para evitar que más gente continúe cayendo en la trampa de estas cantinas de Jalisco.

En el video de Nicole Pacheco no se menciona explícitamente el nombre de la cantina, pero los usuarios han revelado el nombre gracias a experiencias similares que han tenido.

De acuerdo con los usuarios de TikTok la cantina se llamaría “La Capilla”, que se encuentra en Hidalgo 34, Centro en Tequila, Jalisco. El lugar se anuncia como los creadores de la famosa bebida “Batanga”, misma que se muestra en el video.

A través de Google los usuarios han comenzado a advertir sobre el alcohol adulterado que se sirve en esa “famosa” cantina .

Sin embargo, se desconoce si ya hubo una denuncia formal ante PROFECO o COFEPRIS, pues su último video de TikTok no deja muy en claro que pasó después.

Respecto al lugar donde se denunció la venta de alcohol adulterado, los usuarios han emitido algunas recomendaciones para los visitantes. Incluso algunos aseguran cómo es que se puede asegurar que sea un buen tequila

“Lo más fácil para detectar eso es poner un poco con tu dedo en alguna parte del brazo y moverlo si huele a alcohol es adulterado...”, “Esas botellas son rellenadas, yo ya fui dos veces y sólo de ahí salimos muy mal. Una excursión tuvo un accidente saliendo de ahí”.

Algunos otros han asegurado que han entrado en esa cantina y jamás les ha pasado algo similar.

“Muchísimas veces he estado en esa cantina y jamás me la he pasada mal; más bien no saben tomar en el video se nota que primero estaban en una fábrica

@monse.ornelas, usuaria de TikTok