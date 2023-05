Una vez más Teocaltiche, Jalisco, es escenario de narcobloqueos y enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noche de este 30 de mayo y la madrugada del 31, se pudieron avistar incendios desde diversas partes del población, provocando el miedo de la gente.

Fueron al menos 15 autos los que fueron incendiados en diversos puntos carreteros y se reportaron ataques a la Guardia Nacional a fin de que no avanzaran, al igual que elementos del Ejército.

Teocaltiche, Jalisco tiene cercanía con los estados de Zacatecas y Aguascalientes, región que se disputan ambos cárteles.

Narcobloqueos entre Jalisco y Zacatecas inician en un lugar y terminan en otro

De hecho, señalan que, como en otras ocasiones, los enfrentamientos pudieron iniciar en otro municipio y llegar hasta otros. En este caso afirman que pudo iniciar en Nochistlán de Mejía, Zacatecas.

En videos compartidos por la población se muestran autos quemados y se escuchan detonaciones de armas tanto en la noche como desde la caída de la tarde.

En uno de los materiales se pueden observar incendios en una especie de colina que es una zona habitacional, se escucha el ruido de las ráfagas y destellos probablemente por las armas de fuego.

#ALERTA: En Teocaltiche, #Jalisco se desató tremenda balacera. La población envía mensajes pidiendo que nadie se acerque.

Internautas y habitantes de Teocaltiche afirman que hubo inacción de autoridades

Usuarios de redes sociales se han quejado de la inacción de las autoridades de todos los niveles.

Sobre todo se han burlado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al decir que de emergencia tendrían que llamar a las abuelitas de los delincuentes o mandarles abrazos para que el gobierno federal asumiera su responsabilidad.

Burlas ante nuevos narcobloqueos (Especial )

En el saldo por los hechos no se reportan personas lesionadas, solo un probable delincuente abatido, no obstante, ello no ha sido confirmado por autoridades.

Cabe recordar que el gobernador de jalisco, Enrique Alfaro, informó que estaría fuera por temas personales hasta el 31 de mayo.

Otros narcobloqueos en Teocaltiche, Jalisco

En 2021, diversas poblaciones del municipio registraron migración de familias debido al alto nivel de violencia.

En noviembre de 2022, otros narcobloqueos y enfrentamientos se dieron en Encarnación de Díaz y llegaron a Teocaltiche, ambos municipios de Jalisco.

Esa vez, el gobernador de Jalisco pidió a la población no hacer caso a rumores, ello ante los llamados para pedir que las personas se resguardara en sus casas. También felicitó a los policías estales, quienes abatieron a dos civiles armados.

En abril de 2023, hace prácticamente un mes se decomisó un vehículo blindado en Teocaltiche luego de una fuerte balacera.