¿Quién es Jaime Barrera Rodríguez? El periodista de Jalisco fue reportado como desaparecido por familiares y amigos la tarde noche de este lunes 11 de marzo de 2024.

La alerta se generó cuando el conductor no se presentó a su noticiero nocturno a través de N+, en las instalaciones de Televisa Guadalajara.

Autoridades de búsqueda del estado de Jalisco, e incluso el propio gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, ya se han pronunciado tras la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez.

Por ello, te contamos acerca del perfil de este periodista mexicano.

Jaime Barrera Rodríguez es un periodista originario del municipio de La Barca, ubicado en la parte este el estado Jalisco.

Funge como conductor del noticiero nocturno que se transmite de lunes a viernes a través del canal N+ de Televisa Guadalajara, ello desde 2018 cuando asumió la titularidad de este espacio.

Barrera Rodríguez se ha desarrollado como periodista en medios diversos medios de prensa escrita, radio y televisión, enfocándose siempre en temas políticos y de investigación.

Su pasión por el periodismo lo llevó a ser fundador del espacio de noticias “Línea Universitaria en Radio Universidad”.

Es seguidor del futbol mexicano, deporte en el que se ha manifestado como seguidor del equipo Atlas de Guadalajara .

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó su ficha de búsqueda durante esta noche, con el objetivo de lograr obtener información que ayude con las investigación y así lograr la ubicación del periodista.

Se detalló que su última ubicación conocida se dio en el municipio de Zapopan, Jalisco, ello en la colonia Jardines de San Ignacio, cerca de las 2 de la tarde, cuando el conductor de noticias salió de su programa de radio.

Cerca de las 21:46 horas de este día, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter), tras la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez.

El mandatario estatal señaló que de manera personal se encuentra atendiendo la situación, además de que las corporaciones de Jalisco realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Enrique Alfaro confirmó que Jaime Barrera Rodríguez perdió comunicación con su familia desde medio día, además de que no acudió a su noticiero como se esperaba.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”.

Enrique Alfaro