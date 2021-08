Pase de estancia temporal para Jalisco: Paso a paso cómo tramitarlo

México.- Jalisco anunció la ampliación del Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos de 20 a 30 días .

Este documento permite el tránsito de los autos foráneos que visiten el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

El Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos es una prueba de que las personas no residen en Guadalajara, Jalisco, y están exentas de pagar la verificación vehicular.

¿Que es el Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos en Jalisco?

Toda persona que no viva en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y circule en auto, deberá tramitar el Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos.

Esto luego de las modificaciones al Reglamento de la Ley Estatal para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de verificación vehicular, y al Programa de Verificación Responsable.

El gobierno de Jalisco señala que los vehículos foráneos no tienen prohibido pasar; el propósito es comprobar que no se vive en el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que no está obligado a pagar la verificación.

“Este pase no restringe el ingreso o tránsito por Jalisco, se trata de un documento oficial que sirve para comprobar que no se está residiendo en un lugar, por lo que no se está obligado a realizar una verificación vehicular”. Jalisco

Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos en Jalisco pasa de 20 a 30 días

El gobierno de Jalisco anunció en el Periódico Oficial El Estado la ampliación del Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos de 20 a 30 días.

Sin embargo, este pase continúa con la restricción de no exceder los 30 días cada seis meses y los 60 al año.

“Estos 30 días pueden ser administrados a conveniencia del usuario, lo que le permite tramitar los pases que requiera, siempre y cuando no excedan este número de días semestralmente. En total son 60 días al año”. Jalisco

¿Cómo tramitar y cuánto cuesta el Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos en Jalisco?

El trámite del Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos en Jalisco es completamente gratis.

Si necesitas tramitarlo, a continuación enlistamos los pasos que debes seguir para obtenerlo:

Entra a la página emisiones.jalisco.gob.mx:4443/tramites/#/estancia_temporal y crea un usuario. Registra tus datos personales Registra los datos de tu vehículo Ya que obtengas tu pase, deberá colocarlo en tu vehículo en un lugar visible.

¿Quiénes están exentos del Pase de Estancia Temporal para vehículos foráneos en Jalisco?

Las nuevas disposiciones señalan que hay excepciones para este trámite y son: