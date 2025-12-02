El gobierno de España aprobó la extradición del padre Ramón, acusado de agredir sexualmente a menores de edad en Jalisco, por lo que enfrentará la justicia en México; los detalles.

De acuerdo con la información, el padre Ramón enfrenta una orden de aprehensión en México por agresión sexual desde julio de 2023 y fue detenido en Zaragoza, España, país del que es originario.

España autoriza extradición del padre Ramón; enfrentará justicia en México por agresión sexual a menores

La Audiencia Nacional Española autorizó la extradición del padre Ramón, sacerdote cátolico de 58 años de edad acusado de haber agredido sexualmente a tres niñas en un albergue de Jalisco.

El padre Ramón fue detenido el pasado 28 de marzo en el noreste de España tras un aviso que se le hizo a la Interpol, pero fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares.

México solicitó su extradición, pero el sacerdote no la aceptó, argumentando que él se encontraba en España cuando supuestamente cometió las agresiones sexuales denunciadas.

Pese a lo anterior, la Audiencia Nacional de España descartó que el padre Ramón pudiera ser juzgado por videoconferencia por los delitos en Jalisco, por lo que será extraditado a México.

Los reportes indican que las agresiones se dieron en el 2022 a niñas que en ese entonces tenían 10,12 y 13 años de edad y que vivían en un albergue, a donde el padre Ramón acudía a confesar.