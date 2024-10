La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, fue confrontada por un grupo de trabajadores que protestaron contra la reforma al Poder Judicial al grito de “juez votado, corrupto asegurado”.

Los hechos que quedaron captados en video, ocurrieron durante la tarde del viernes 5 de octubre, cuando la ministra Loretta Ortiz ofrecía una conferencia en la Universidad de Guadalajara.

En medio de la ponencia, algunos trabajadores confrontaron a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al plantearle cuestionamientos en torno a la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, la protesta en la que los inconformes lanzaron de forma constante el grito de “juez votado, corrupto asegurado”, terminó por romper la conferencia como se exhibe en el video.

VIDEO: Avientan pastel a Loretta Ortiz (Especial)

Trabajadores rompen conferencia de Loretta Ortiz en protesta por reforma al Poder Judicial

Al grito de “juez votado, corrupto asegurado”, trabajadores del Poder Judicial confrontaron a la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, durante una conferencia en la Universidad de Guadalajara.

Así se exhibe en un video que circula en redes sociales, en el cual se aprecian los momentos en los que los inconformes interrumpieron la ponencia para protestar contra la reforma al Poder Judicial.

En la grabación que fue captada por los mismos manifestantes, se muestra que fue luego de la participación de Loretta Ortiz que comenzaron los reclamos contra la reforma al Poder Judicial.

En particular, en el video se escucha que una mujer cuestionó a Loretta Ortiz sobre la forma que se garantizará la imparcialidad de los comités que elegirán a los candidatos a jueces y magistrados.

Lo anterior debido a que la inconforme recordó que previamente, la propia ministra de la SCJN hizo pública su posición a favor del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante los reclamos a gritos por parte de la trabajadora del Poder Judicial, autoridades de la Universidad de Guadalajara le pidieron que guardara la calma y permitiera el desarrollo de la conferencia.

Sin embargo, la inconforme comenzó a lanzar la consigna contra la reforma al Poder Judicial de “juez votado, corrupto asegurado” que fue secundada por algunos otros trabajadores.

Por los gritos, el personal de la universidad dialogó con los manifestantes y pese a algunos minutos de calma, la conferencia terminó de forma abrupta luego de un segundo episodio de reclamos.

Al grito de "juez votado, corrupto asegurado", así fue como protestaron durante la conferencia de Loretta Ortiz, ministra de la #SCJN, en la Universidad de Guadalajara; Ortiz, Batres y Esquivel votaron en contra de analizar la constitucionalidad de la #ReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/mmIgB5IlWu — Azucena Uresti (@azucenau) October 5, 2024

Trabajadores del Poder Judicial protestaron contra Loretta Ortiz en la Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara realizó el 5 de octubre una conferencia titulada “Los retos para la garantía del pleno acceso a la Justicia en México”, en la que participó la ministra Loretta Ortiz.

Sin embargo, decenas de trabajadores del Poder Judicial realizaron una protesta en contra de la ministra de la SCJN que ha manifestado su postura a favor de la reforma al Poder Judicial.

En torno a ello, videos muestran que a las afueras de la biblioteca de la Universidad de Guadalajara Juan José Arreola donde se desarrolló la conferencia, los inconformes se manifestaron.

En la protesta que se extendió hasta dentro de la biblioteca, los trabajadores lanzaron consignas como “Loretta no eres bienvenida”, “Ministra Loretta no me representa” y “La justicia no se vota”.