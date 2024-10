Este 4 de octubre se estrena el nuevo disco de Coldplay: Moon Music; además es el Día Mundial de los Animales y el Día Mundial de la Sonrisa.

Tal y como se dijo, este 4 de octubre se estrena el nuevo disco de Coldplay: Moon Music, siendo el décimo álbum de estudio de la banda británica.

Además, este 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales el cual fue proclamado en 1925 por la Organización Mundial de la Protección Animal.

Y finalmente, el Día Mundial de la Sonrisa también se conmemora este 4 de octubre y se celebra desde el año 2015.

Coldplay: Moon Music se estrena este 4 de octubre

Tal y como se dijo, este 4 de octubre se lanza el nuevo disco de Coldplay: Moon Music el cual contiene 10 canciones en donde hay diversos ritmos; incluyendo la guitarra acústica.

El nuevo disco de Coldplay: Moon Music, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como en formatos físicos.

Tal y como se ha revelado por parte de los integrantes de Coldplay, Moon Music es una secuela de sus discos From Earth With Love del 202 1 en su proyecto Music of the Spheres.

Hasta el momento, el nuevo disco de Coldplay: Moon Music, ha recibido críticas positivas, como en Metacritic en donde ha recibido una calificación de 61 de 100.

Hoy 4 de octubre es Día Mundial de los Animales

Además de ser el lanzamiento del nuevo disco de Coldplay: Moon Music, este 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales.

Tal y como su nombre lo dice, el Día Mundial de los Animales tiene como propósito protegerlos y frenar la extinción de muchas especies.

Pero ¿por qué se eligió el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales? Esto tiene que ver con el santoral católico, ya que en esta fecha se celebra a San Francisco de Asis.

Él es considerado como el santo de los animales, pues en vida consideraba que todos los seres vivos sin excepción, éramos criaturas de Dios.

En 1980, el papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asis como el patrono de todos los animales.

Es por eso que en este Día Mundial de los Animales, además de promulgar la protección de las especies, también es proclamar sus derechos como seres vivos.

Este 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales (joel herzog / Unsplash)

El Día Mundial de la Sonrisa se celebra este 4 de octubre

Además del Día Mundial de los Animales, este 4 de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa.

El Día Mundial de la Sonrisa fue proclamado por Harvey Ball quien en 1999 creó el ícono de Smiley Face o Carita Feliz.

El Día Mundial de la Sonrisa se celebra cada primer viernes del mes de octubre, por lo que en este 2024 terminó por conmemorarse este 4 de octubre.

En el Día Mundial de la Sonrisa se recuerdan los beneficios que tiene sonreír, tal como la liberación de endorfinas, las hormonas que nos ayudan a sentir felices.

Además se recuerda en el Día Mundial de la Sonrisa que sonreír es parte del lenguaje universal y ayuda en muchos ámbitos de la vida.