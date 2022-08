El gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, llegó al 100 por ciento de la cobertura de atención y tratamientos de niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Fue con la entrega de 20 mil pesos a familias con pacientes de menores de edad con cáncer, que el gobierno de Enrique Alfaro logró a una cobertura del 100 por ciento.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, en total se contempló 172 familias que no cuentan con alguna afiliación médica.

Siendo así, Jalisco se transformó en la única entidad en el país que otorga traslados, recursos para pago de renta o enseres domésticos, asesoría nutricional así como servicio de hospedaje en Guadalajara para los menores que así lo requieran.

El gobernador Enrique Alfaro declaró que el siguiente paso está en las manos del Congreso Estatal, quienes votarán por la ley que garantiza la atención integral y en las que se contempla la partida de 360 millones de pesos para ello.

“Estamos poniendo un ejemplo nacional de cómo ante la indolencia, de cómo ante la irresponsabilidad, de cómo ante la falta de sensibilidad de algunos aquí entendimos la importancia de este tema, aquí supimos cerrar filas, aquí supimos actuar a tiempo. No buscamos pretextos, no buscamos excusas, no buscamos culpables, lo que decidimos fue ponernos a trabajar y dijimos vamos a garantizar que no haya ni una sola niña y niño con cáncer que no reciba su tratamiento atención médica y hoy lo estamos cumpliendo, llagamos al objetivo de tener garantizado el 100 por ciento de tratamiento y medicamentos para sus hijos”.

Enrique Alfaro