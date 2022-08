En el estado de Jalisco, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, inició el programa “Obras son Amores” con el que se van a construir y renovar planteles de la UdeG.

En el arranque de construcción de la nueva preparatoria y otras obras educativas de la Universidad de Guadalajara en Tlajomulco de Zúñiga con 85 mdp, Enrique Alfaro, inició formalmente el programa “Obras son Amores”.

El programa tiene una inversión de 228 millones de pesos, y estará enfocado en ejecutar 18 obras para construir o renovar planteles educativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Con ello, se demuestra el interés del gobierno de Jalisco por apoyar a la casa de estudios del estado con presupuestos y proyectos que realmente sirvan a los estudiantes.

Los beneficios no solo serán para su aprendizaje, sino para aumentar la matrícula escolar, pues a la fecha 6 de cada 10 aspirantes que hacen trámites quedan fuera de las listas de admisión.

Al respecto, Enrique Alfaro dijo que contrario a lo que dicen los grupos políticos de la UdeG sobre la falta de apoyo, su gobierno no regateará ni un solo peso al presupuesto universitario.

En el mismo sentido, el gobernador de Jalisco refirió que ni para proyectos que realmente sean de importancia y beneficio conforme a las necesidades actuales y no para otros intereses habrá regateo.

“Aquí en Tlajomulco arranca hoy el programa Obras son Amores, para que quienes quieren hacer grilla y confundir a la comunidad universitaria no apoya a la UdeG, está es la mejor manera de responderles, con hechos: 228 mdp para hacer infraestructura universitaria, para mejorar la que ya tenemos, y hoy arranca con la nueva preparatoria de Tlajomulco, donde más se necesita”

Durante el acto, Enrique Alfaro detalló que de los 228 mdp del programa “Obras son Amores”, 85 serán solo para infraestructura educativa en Tlajomulco y explicó el siguiente desglose:

¿Qué está pasando en Baja California? Sedena no sabe qué detonó la violencia

Sobre ello, Enrique Alfaro dijo que en lugar de que el dinero termine en manos de quienes hacen “negocios” con la UdeG, se usará en “infraestructura para nuestros jóvenes y un mejor futuro para ellos”.

“Lo que queremos es que la UdeG invierta el dinero de los jaliscienses en obras que permitan ampliar su infraestructura para que no haya más rechazados, para que podamos dar servicios de calidad. No queremos que la UdeG se gaste el dinero de todos los jaliscienses en construir museos cuando hay tantas necesidades para atender a los jóvenes, esa es la lucha que hemos dado y la voy a seguir dando hasta el último día de mi gobierno, no le vamos a regatear un solo peso a la UdeG, pero vamos a invertir el dinero de una forma en la que logremos que el grupo que la tiene secuestrada deje de hacer negocios”

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco