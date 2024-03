El gobernador Enrique Alfaro sospecha que detrás de la desaparición del periodista Jaime Barrera en Jalisco hay algo más que debe resolverse con una investigación minuciosa del caso.

Así lo dio a conocer el titular de Jalisco luego de que se dio a conocer que Jaime Barrera, tras casi dos días de haber sido retenido, fue liberado por los presuntos responsables y encontrado por la Guardia Nacional.

“ No fue un intento de homicidio, fue otra cosa ”, aseguró Enrique Alfaro advirtiendo que, con una indagatoria que se mantendrá de pie, descubrirán lo que hay detrás de la desaparición del periodista.

A través de una conferencia de prensa convocada este miércoles 13 de marzo, Enrique Alfaro declaró que desconfía de las primeras versiones que tratan de explicar la desaparición del periodista Jaime Barrera.

Las cuales, por reportes de la víctima que fue liberada, enuncian amenazas por su labor periodística en Jalisco y abren la posibilidad de secuestro o advertencia de homicidio.

De acuerdo con Enrique Alfaro, sospecha de delitos que involucren un beneficio económico porque hay algo detrás que obligó a los criminales a no negociar su rescate y liberarlo tras la intensa búsqueda.

Asimismo porque 20 horas después de la desaparición del periodista, autoridades de Jalisco recibieron un extraño reporte que pretendía informar sobre un caso de privación de la libertad similar al de Jaime Barrera.

En este sentido, Enrique Alfaro declaró que la investigación en torno al caso de Jaime Barrera se llevará a cabo con esa misma sospecha de que hay algo más detrás de su desaparición en Jalisco.

Sobre todo, tomando en cuenta que no hay personas detenidas que puedan darle una dirección a la indagatoria que busca esclarecer el fuerte episodio vivido por el periodista.

Evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate; no fue un robo, no se robaron nada; no fue un intento de homicidio, fue otra cosa y tenemos idea de qué fue. Necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido [...] necesitamos entender qué fue lo qué pasó.

Enrique Alfaro