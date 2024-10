Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, escapó del penal de Puente Grande ubicado en el estado de Jalisco el 18 de enero de 2001; aquí te decimos cómo era la vida en esta cárcel que fue cerrada permanentemente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el relato oficial, el Chapo Guzmán logró escapar del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 2 gracias al apoyo de Francisco Javier Camberos, alias ‘El Chito’, quien lo ayudó a salir en un carrito de desechos.

Sin embargo, el periodista Jesús Lemus relató en su libro “Los Malditos” que el Chapo Guzmán salió por la puerta principal de Puente Grande vestido de policía, traje con el que se vistió luego de simular un dolor de cabeza para ir a al enfermería y cambiarse de ropa.

Esta misma versión fue confirmada por la periodista Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco:

Al margen del escape del Chapo, aquí te decimos cómo era la dinámica y torturas que tenían que vivir los presos en el penal de Puente Grande.

Jorge Cueto relató cómo era la vida en el penal de Puente Grande en una entrevista con el emprendedor Oso Trava, quien le preguntó los detalles que vivió como recluso de esta cárcel que estuvo situada en Jalisco hasta septiembre de 2020.

El fundador de Prison Art, una empresa dedicada apoyar, rehabilitar y reinsertar a la sociedad a presos recluidos en penales mexicanos, explicó que la cárcel contaba con una gran extensión en la cual los reclusos primero ingresaban a un área de “ingreso” durante 21 días. “población” después

“Es la peor área de todo el penal”, dijo al explicar que el complejo de esta área se comprende de dos módulos con un patio en los que “no hay nada”, hecho por el que los presos tienen que comer incluso en pedazos de lata que encuentran en la basura.

Jorge Cueto explicó que el penal de Puente Grande estaba divido en dos secciones en el área de ingreso; una conocida como Beverly Hills y otra como El Barrio Chino; a la primera de ellas se podía ingresar mediante un pago de 20 o 30 pesos.

“La diferencia es que en “El Barrio Chino” se amontona la gente y en el otro lado, digamos, está un poco más manejable. Es la única diferencia por que no hay agua, no hay luz, no hay baños. O sea, solamente hay un hoyo en la celda porque tampoco hay excusados, ya los quitaron, entonces hay un hoyo en una parte donde se supone que era el baño pero no hay agua. No hay cobijas, no hay colchonetas, no hay nada".

Jorge Cueto