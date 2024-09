Rosa Isela Guzmán, hija no reconocida de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” Guzmán, mandó un fuerte mensaje a sus hermanos, Los Chapitos, por la crisis de violencia que se vive en Culiacán, Sinaloa.

El 17 de septiembre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, confirmó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un saldo de 30 civiles y 2 militares muertos; un oficial y un sargento. Se explicó que de las 30 víctimas civiles, 22 casos se dieron en Culiacán, y también se contabilizaron 9 militares y un civil heridos.

En ese contexto, la hija no reconocida de El Chapo Guzmán, Rosa Isela Guzmán, publicó un video que después bajo de sus redes sociales; “mucha gente comenta e inventa que Los Chapos andan sacando gente de sus casas y menores. Dejen de inventar tantas mentiras, por favor”, dijo en el video.

Rosa Icela Guzmán envió un mensaje a Los Chapitos en el video que publicó en sus redes sociales, en el cual exigió un alto a la violencia en Culiacán para evitar más víctimas y daños; “si se quieren matar, mátense, pero fuera de Culiacán, ahí no porque hay mucha gente”, dijo.

“Lo que no me parece es que se estén agarrando delante de la gente, y más de gente inocente, no me parece, no estoy de acuerdo. Si se quieren agarrar a golpes, que se den con todo, pero fuera de Culiacán (...). Sálganse de Culiacán y dense con todo. Si se quieren matar, mátense, pero fuera de Culiacán, ahí no porque hay mucha gente”.

Rosa Icela Guzmán