Durante la audiencia inicial por el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el imputado José Manuel “S”, pidió disculpas a su viuda, Lorena Arriaga.

José Manuel fue detenido el pasado 10 de abril en la Ciudad de México como parte del cumplimento de dos órdenes de aprehensión que había en su contra.

En su declaración, el imputado lloró y pidió disculpas, mientras aseguró que no tuvo nada que ver con el asesinato del exgobernador.

De acuerdo con el detenido, quien fue vinculado a proceso el 16 de abril, sí ordenó que se limpiara la escena del crimen, pero él no se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Recordó que había tenido una cita de trabajo, por lo que no estaba en el bar Distrito 5 cuando hombres armados atacaron a Aristóteles Sandoval en el baño del local.

Asimismo, dijo que no sabía que el exgobernador había sido la víctima mortal en el ataque perpetrado en el bar de su propiedad.

Sin embargo, negó que su orden fuera eliminar las pruebas sobre el ataque armado y sólo buscaba que no lo clausuraran.

Recordó que luego de pedir que se dejara el lugar limpio, pidió a todos los empleados que se fueran pero no supo que el exgobernador era la víctima hasta después de haber terminado con las labores de limpieza.

Luego de recibir varios mensajes que le confirmaron que Aristóteles Sandoval fue asesinado en su bar, supo que había cometido “un grave error”

Sin embargo, la defensa no presentó pruebas o testigos que avalaran lo declarado por José Manuel “S”.

Por otra parte, dijo que ese día ayudó a un hombre que encontró en el estacionamiento y lo llevó al hospital.

De acuerdo con el asesor jurídico de Lorena Arriaga, Javier García, el imputado habría ayudado a Aristóteles Sandoval sin saber que se trataba del exgobernador.

Por su parte, Lorena Arriaga, viuda de Aristóteles Sandoval, aseguró que sólo busca saber la verdad sobre el cómo murió su esposo y quién lo asesinó.

Asimismo, dijo que no pide justicia, pues la única manera de obtenerla sería que le regresaran a su marido.

dijo además que le da gusto que las autoridades continúen con su trabajo y que tanto ella como su hoja esperan que se logre esclarecer el caso.

“Estamos tristes porque vuelves a recordar y a tener mucha claridad de cómo fueron los hechos y esperamos que en algún momento nos enteremos de la verdad…Justicia es que me regresen al marido, pero no me lo pueden regresar, entonces espero la verdad nada más”

Lorena Arriaga, viuda de Aristóteles Sandoval