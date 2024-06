El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió el “voto por voto” tras los resultados de las elecciones Jalisco 2024, los cuales le dieron un virtual triunfo en la gubernatura de dicho estado al excandidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

Claudia Delgadillo, excandidata de Morena, PT y PVEM, desconoció e impugnó los resultados de las elecciones 2024 en Jalisco en 20 distritos electorales. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció un “ejército de abogados” para defender lo que consideró “el triunfo” de Delgadillo.

Sin embargo, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, defendió los resultados que le dieron la victoria a Pablo Lemus, y comparó su postura con la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República.

AMLO consideró necesario un recuento de votos en las elecciones Jalisco 2024; “es lo mejor”, dijo el presidente, quien instó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco a llevar a cabo la petición de la excandidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Delgadillo.

En ese sentido, se sumó a la consigna de “voto por voto y casilla por casilla”, la cual surgió en el contexto de las elecciones de 2006 en las que Felipe Calderón se instaló en la Presidencia de la República gracias a un fraude electoral, que también fue referido por López Obrador.

Esto fue lo que dijo el presidente hoy 20 de junio durante su conferencia mañanera:

También en relación a las elecciones Jalisco 2024, AMLO consideró necesario el recuento de votos para eliminar sospechas pues además afirmo que quien se niega a llevar cabo este proceso es porque sabe que no actuó con honestidad.

“Desde luego, hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral, lo mío es una simple opinión, pero si ayuda mucho porque ya con eso no hay sospechas, pero el que se niega abrir paquetes a contar es porque sabe que no actuaron con honestidad, con limpieza”

En ese sentido, recordó que en el contexto del fraude del 2006 los partidos PAN y PRI se negaron a realizar un recuento de los votos argumentado que este proceso llevaría mucho tiempo, pero no es así, según explicó el presidente.

“En 2006 cuando nos robaron la Presidencia, se negaron a eso. Utilizaron dos falacias, una que la ley no lo permitía, eso ya no aplica, porque la ley si lo permite. Eso fue el pretexto, el otro que llevaba mucho tiempo llevar a cabo el conteo, no, no lleva mucho tiempo”

AMLO