El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró los resultados de la encuesta de Morena sobre la reforma al Poder Judicial; “no hay de que tenerle miedo al pueblo”, dijo el mandatario federal en Palacio Nacional.

Ayer lunes 17 de junio, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reveló los resultados de una encuesta de Morena referente a la reforma al Poder Judicial que se busca impulsar en el Congreso de la Unión, como parte del denominado Plan C de AMLO.

Las encuestas fueron llevados a cabo por tres agencias y, ante la pregunta “¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte?”, estos fueron los resultados:

AMLO habló de la reforma al Poder Judicial en su conferencia mañanera de hoy martes 18 de junio. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que “no hay que tenerle miedo al pueblo” por los resultados de las encuestas sobre la iniciativa.

“Esto es así, la gente quiere participar y elegir. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección, que puedan participar, yo insisto, jueces, magistrados y ministros actuales y otros, y esto va a ayudar”

En ese sentido, el presidente de México también hizo un llamado a los inversionistas para evitar caer en desinformación en torno a la iniciativa de Morena:

Poder Judicial: AMLO pide a legisladores no hacerse del rogar para aprobar la reforma

“Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México, que no se dejen engañar. Porque contratan a despachos de abogados que antes eran las estrellas, porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los mal aconsejan y no les va bien”

AMLO