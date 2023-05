Trabajadores mantienen una huelga en Pinsa Mazatlán, la empresa atunera más grande de toda América , debido a que reclaman que el pago de utilidades que recibirán es injusto .

A lo largo de más de 35 horas, los trabajadores de Pinsa Mazatlán han mantenido un paro de labores en reclamo por el pago de utilidades que la empresa pretende otorgarles.

Al acusar que hasta la noche del viernes 5 de mayo no se ha alcanzado ningún acuerdo, los trabajadores de la empresa atunera advierten que no levantarán la huelga en Pinsa Mazatlán.

Trabajadores mantienen huelga en Pinsa Mazatlán ( Ríodoce)

Por recorte del 20 por ciento en sus pagos de utilidades, trabajadores de Pinsa Mazatlán estallaron en huelga

Desde la madrugada del pasado jueves 4 de mayo, cientos de trabajadores de Pinsa Mazatlan estallaron en huelga para reclamar que se les dé un pago de utilidades adecuado.

Los empleados de la empresa atunera más grande de América denuncia que la administración del Grupo Pescados Industrializados, S.,A., pretende entregarles un reparto de utilidades menor.

De acuerdo con lo indicado por los empleados que se han sumado a la protesta, por ley les corresponde recibir 90 días de salario por concepto del reparto de utilidades.

Sin embargo, acusan que la administración de Pinsa Mazatlán tiene la intención de entregarles una cantidad menor, razón por la cual decidieron iniciar una huelga y pararon labores.

Según lo indicado por los trabajadores inconformes que participan en la manifestación, el recorte que la compañía intenta aplicar a sus utilidades corresponde al 20 por ciento.

Para ejercer presión, los empleados del área de producción estallaron en huelga y tomaron los accesos de la planta que se ubica en las calles de Puerto Mazatlán y Puerto Salina Cruz.

Dueño de Pinsa Mazatlán afirma que utilidades son las correctas; trabajadores denuncian amenazas

Ante los reclamos de los empleados, José Eduvigildo Carranza Beltrán , quien es el dueño de Pinsa Mazatlán, afirmó que el monto que se está ofreciendo a la plantilla laboral es el correcto

En busca de un diálogo para poner fin al paro de labores, el empresario se presentó ante los inconformes, a quienes aseguró que el dinero se trata del cálculo adecuado.

No obstante, los trabajadores rechazaron las explicaciones e insistieron que les corresponde un pago equivalente a 90 días de salario, por lo cual sentenciaron que continuarán con la huelga.

En medio de las protestas, algunos trabajadores denuncian que han recibido amenazas, ya que revelaron que se les advirtió que de seguir con la huelga, podrían ser despedidos.

Incluso, refieren los inconformes, las amenazas de despido que han recibido, implican no solo que se les quite el trabajo, sino que no se les entregará un pago de liquidación.