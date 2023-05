¿Me tocan utilidades si presente mi renuncia o me despidieron? Te contamos si recibirás algún pago por dicho concepto a pesar de que ya no estés en ese trabajo.

El pago de utilidades se trata de un derecho constitucional para las y los trabajadores, por lo cual las empresas están obligadas a remunerar a sus empleados cada año.

La Ley Federal del Trabajo indica que quienes deben recibir el pago de utilidades, son los trabajadores que laboraron durante al menos 60 días en empresas que reportaron ganancias.

Pero, si renunciaste o te despidieron, es probable que tengas la duda de si puedes o no recibir algún pago por el concepto de las utilidades. Acá te contamos los detalles.

Empresas obligadas a pagar utilidades (Gabriel Cabello / Especial)

Si renunciaste o te despidieron, sí puedes recibir el pago de utilidades

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo , si renunciaste o te despidieron de algún empleo, es posible que debas recibir un pago como parte del reparto de utilidades.

Y es que la ley refiere que quienes pueden acceder al pago por concepto de utilidades, son los trabajadores que se encuentren bajo las siguientes condiciones:

Trabajadores que laboraron durante al menos 60 días del año fiscal, en este caso del 2022

del año fiscal, en este caso del 2022 Trabajadores que se desempeñaron en empresas que tuvieron ganancias netas mayores a los 300 mil pesos

Trabajadores que laboraron en empresas con al menos un año de establecidas

Por lo anterior, si trabajaste al menos 60 días en una empresa con dichas características, no importa si renunciaste o te despidieron, toda vez que sí te tocan utilidades.

¿Cómo reclamar utilidades si renuncie o me despidieron?

La Ley Federal del Trabajo apunta que es responsabilidad de aquellas empresas o personas físicas obligadas a cumplir con las utilidades, contactar a todos a quienes les pagará.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que no te hablen o te escriban de tu ex trabajo, por lo cual tienes el derecho a ponerte en contacto con ellos para pedir información.

A pesar de que hayas renunciado o te hayan despedido, si tienes el derecho al reparto de utilidades, puedes solicitar datos como la fecha de pago, así como el monto que estarías recibiendo.

Pero si a pesar de cumplir con las características referidas, no recibes ningún pago, puedes abrir un procedimiento ante las autoridades reclamar que tu derecho sea cumplido.