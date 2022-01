Por “usos y costumbres”, prohíben a las mujeres votar en Guerrero

En la comunidad de Ocotequila , municipio de Copanatoyac en Guerrero, prohibieron votar a las mujeres en la elección de comisario bajo el argumento de “usos y costumbres”.

La prohibición a las mujeres para votar fue denunciada por Antonia Ramírez Marcelino , integrante de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de Facebook, Ramírez Marcelino sostuvo que en dicha localidad de la Montaña de Guerrero, las mujeres nunca han votado a pesar de que es un derecho que se conquistó hace más de 60 años.

A 9 mujeres les negaron el derecho al voto en Guerrero

La integrante de la junta local del INE explicó que el pasado 2 de enero de 2022 acudió, junto a 8 mujeres más, al corredor de la comisaría para votar.

Sin embargo, al manifestar su intención de querer votar para elegir a la autoridad comunitaria, en la mesa de debates les dijeron que no porque de acuerdo con los ‘usos y costumbres’ las mujeres no pueden participar.

“Llegará el día en que en mi comunidad nahua de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, Guerrero, haremos historia y las mujeres podremos votar y ser votadas para ser comisarias”. Antonia Ramírez Marcelino

Denuncia de Antonia Ramírez (Facebook)

De acuerdo con el relato, se les dijo que los dirigentes locales de Morena y del PRI acordaron prohibir que las mujeres votaran, acuerdo que se les leyó pero que no establecía que no podían hacerlo.

Según Antonia Ramírez Marcelino muchas mujeres no acudieron a exigir este derecho “por miedo y pena” pero dijo que el hecho de que el grupo acudiera a la comisaría ya representa un avance importante y significativo.

“Hoy no se pudo pero muy pronto votaremos, incluso, hasta llegaremos a ser comisarias”, dijo al asegurar que cuando los derechos en las comunidades indígenas no son garantizados, acuden a otras instancias.

Medios locales informaron que luego de un diálogo entre ambas partes, se acordó que las mujeres sí podrían votar, pero hasta el próximo año.

Evelyn Salgado condena prohibición del voto a mujeres

Tras darse a conocer que en Ocotequila le prohibieron a las mujeres votar, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, condenó lo ocurrido y afirmó que evitarán casos semejantes.

“Ya estamos en otro tiempo. Ya estamos en un gobierno en el que está al frente una mujer, entonces yo creo que ahí debe de ir cambiando esa conciencia”. Evelyn Salgado Pineda

Y que no debe haber “usos y costumbres” por encima de la ley: “Estamos ya en el 2022. No puede ser que en este tiempo no se les permita a las mujeres votar. Eso está en la ley”.

Muriel Salinas , presidenta de Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, dijo que es una práctica recurrente en la entidad.

La mujer destacó que aunque la Constitución reconoce el derecho al voto de las mujeres, también que se deben de respetar los “usos y costumbres” mientras no vulneren los derechos humanos.