El pasado 19 de abril, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) señaló la posibilidad de boicotear las elecciones 2024 en la entidad; estas son sus razones.

Desde su protesta en Ciudad de México (CDMX), la CETEG había amenazado con pedir a la ciudadanía de Guerrero no solamente no apoyar a cierto partido, sino también que no acudieran a las urnas.

En ese entonces, el secretario general de CETEG, Héctor Torres Solano, había señalado que es un momento de transición, en donde los candidatos quieren ver el apoyo del pueblo, sin embargo, iban a responder de la misma manera.

CETEG Guerrero amenaza boicot en las elecciones 2024 en la entidad

Durante la asamblea del 19 de abril, la CETEG acordó comenzar con protestas en mayo, sin embargo, de no resultar y no obtener la solución a sus demandas, manifestaron un posible boicot a las elecciones 2024.

De acuerdo con lo señalado también en conferencia de prensa, el decir no a las elecciones 2024 es también una forma de fortalecer la lucha popular y vigilar sus derechos como mexicanos, debido a que los funcionarios están explotando al país.

Entre las peticiones de la CETEG están:

Respuesta al pliego petitorio del CNTE

Pago de pensiones con base en salario mínimo y no en UMA (Unidad de Medida y Actualización)

Aumento salarial emergente al sueldo base

Abrogación a la ley del ISSSTE

Abrogación de la Reforma Educativa Peñista-Obradorista

Igualmente, dicho pliego se le entregó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pidiendo una auditoría al Plan de Previsión Social además de la designación del subsecretario de Educación de los Pueblos Originarios.

¿Qué ha dicho AMLO de las peticiones de CETEG Guerrero? En noviembre los llamó conservadores

Aunque AMLO todavía no se ha pronunciado sobre la amenaza de CETEG Guerrero de boicotear las elecciones 2024, sí ha declarado que son conservadores al servicio del ex gobernador Héctor Astudillo.

Esto fue después de que le negaran la entrada a la inauguración del CRIT en Guerrero, hecho que describió AMLO como una provocación, descalificando que sean de izquierda y añadiendo que están muy desesperados.

En fechas recientes y sumándose a la situación, la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) se reunió con AMLO el pasado 15 de abril, señalando que no les dio soluciones para sus 12 demandas.

Por lo mismo, al igual que las protestas anunciadas por CETEG, CNTE está organizando un paro nacional de labores de manera indefinida, el cual será aprobado del 26 al 28 de abril, en el Congreso Nacional Extraordinario.