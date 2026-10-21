En un acto de justicia para la niña Camila, la Fiscalía del estado de Guerrero dio a conocer que dos responsables de su feminicidio en el municipio de Taxco fueron sentenciados con 67 años de cárcel.

La sentencia emitida contra los sujetos identificados como José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N”, tiene lugar luego de que un juez determinara su culpabilidad por los hechos ocurridos en marzo de 2024 en el barrio de La Florida.

Dan más de 67 años de cárcel a responsables del feminicidio de Camila; autoridades de Taxco deberán disculparse con la madre de la niña

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, un juez impuso a José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” una sentencia condenatoria individual de 67 años y 6 meses de cárcel por el feminicidio de Camila.

Asimismo, la sentencia fijó una multa económica de 81 mil 422 pesos con 50 centavos para cada sentenciado, así como el pago de 5 millones 75 mil 686 pesos con 70 centavos como reparación del daño.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía de Guerrero logró acreditar con solidez las pruebas que demostraron la responsabilidad penal de los imputados en la agresión cometida contra la menor.

Justicia para la niña Camila: sentencian a responsables de su feminicidio en Taxco (Especial)

Adicionalmente, llamó a las autoridades municipales de Taxco a brindar una disculpa pública en favor de la madre de la niña Camila.

Esta medida busca reparar las descalificaciones emitidas por funcionarios locales que la responsabilizaron indebidamente por el cuidado de su hija, reproduciendo así estereotipos de género.

Con estas dos condenas en el fuero común y la obtenida en agosto de 2024 contra un adolescente coautor castigado con cinco años de internamiento, la Fiscalía estatal acumula ya tres resoluciones condenatorias definitivas por el caso Camila.