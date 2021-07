Guerrero: Periodista pide a AMLO esclarecer desaparición forzada de su hermano

Ernestina Aguilera, reportera de Guerrero, pidió al presidente AMLO esclarecer los asesinatos y desapariciones forzadas de los periodistas.

En la conferencia matutina de este 19 de julio, Ernestina Aguilera expuso el caso de su hermano, Olegario Aguilera, quien sufrió desaparición forzada.

La periodista señaló que su hermano trabajaba en la revista Mundo Político antes de sufrir desaparición forzada en Guerrero.

“Estoy para pedirle que esclarezcan los asesinatos y desapariciones forzadas de los periodistas. Entre los desaparecidos está mi hermano Olegario Aguilera de la revista Mundo Político” Ernestina Aguilera. Periodista

Ernestina Aguilera comentó que a causa de la desaparición forzada de su hermano, ya no siguió trabajando.

Durante su intervención, expresó el dolor que sufrió por haber perdido a su familiar.

“Quiero encontrar a mi hermano. Cuando se lo llevaron, se llevaron mi corazón. Se llevaron mis ganas de vivir”, agregó.

Confesó que tras la desaparición de su hermano ha vivido deprimida, pero que no se ha dejado caer.

“Un amigo me dijo: Ernestina necesitas levantarte como un boxeador cuando va a pelear… tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, tienes que prepararte bien para que ese enemigo lo puedas vencer” Ernestina Aguilera. Periodista

Ernestina Aguilera pide elevar a rango de delito federal atentados contra periodistas

Ante la situación de violencia en Guerrero, Ernestina Aguilera pidió a AMLO elevar a rango de delito federal el atentado en contra de los periodistas.

La mujer compartió su sentir cotidiano ante la ausencia de su hermano y afirmó que todos los familiares de víctimas de desaparición forzada pasan por lo mismo.

“Como yo, todos los familiares de desaparecidos, ellos están igual... sufriendo. Te despiertas y qué dices: ¿dónde estará, cómo estará? Cuando llueve, cuando hace frío, cuando vas a comer, esa tortura es interminable” Ernestina Aguilera. Periodista

“Porque se los llevan a ellos, pero también nos llevan a nosotros, nos secuestran”, finalizó.

AMLO afirma que brindará protección a “periodistas de denuncia”

El presidente AMLO afirmó que su gobierno brindará protección a todos, en especial a los que se dedican al periodismo de denuncia .

En este sentido, el presidente López Obrador indicó que hay muchos periodistas en México que están del lado del pueblo, dado que hacen denuncias por las injusticias que se cometen.

“Todos merecen protección, pero más quienes llevan a cabo un periodismo de denuncia”, manifestó AMLO.

Ante la exposición del caso de Ernestina Aguilera, AMLO instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a revisar el caso.

Por otro lado, el presidente aseguró que su gobierno ya no espía, no reprime y no combate a sus opositores.