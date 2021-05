Evelyn Salgado canta “Como la flor” en su cierre de campaña

México.- La candidata a la gubernatura de Guerrero con Morena, Evelyn Salgado, cantó “Como la flor” durante su cierre de campaña en Chilpancingo.

Durante el evento de cierre de campaña, Evelyn Salgado interpretó la canción de Selena junto a una artista que se presentó en el mitin, aunque modificó un poco la letra .

“Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Me marcho hoy, yo sé ganar. Pero ay, ay, ay cómo les duele”.

Fue su papá, Félix Salgado Macedonio, quien la alentó a cantar y le pasó el micrófono, tras su discurso final antes de las elecciones del próximo 6 de junio .

Durante el evento, que continúa hasta la noche de este 29 de mayo, también tomó la palabra Félix Salgado Macedonio, quien se dijo emocionado por la campaña de su hija y presagió el triunfo de Morena.

También asistió al evento el presidente nacional de Morena, Mario Delgado .

Apenas hace unos días, Evelyn Salgado aseguró que podrán tacharla de cantar mal , pero nunca de ladrona o corrupta.

Lo anterior como respuesta a las críticas sobre que todos sus eventos de campaña se convierten en karaokes y dijo que “la alegría molesta a sus adversarios”.

“Me pueden tachar de muchas cosas, a lo mejor de decir que canto mal, no pasa nada, pero no me van a tachar de corrupta, porque yo no le he robado un peso a nadie, estoy limpia, transparente”.

Evelyn Salgado