A 20 años de su creación, Guanajuato Puerto Interior se ha consolidado como uno de los principales motores de desarrollo en la entidad, con más de 40 mil empleos y un sistema de vinculación académica único en el país.

Así lo afirmó Héctor López Santillana, director general de la plataforma logística industrial creada en 2006, en entrevista para SDPnoticias.

El funcionario señaló que Puerto Interior Guanajuato fue el parteaguas de la industrialización de Guanajuato, que llevó a la entidad en unos años de un perfil agrícola a ser el gran motor económico del centro del país.

En la actualidad, el complejo de mil 500 hectáreas cuenta con 140 empresas de 19 diferentes países, las cuales generan más de 40 mil empleos directos. Además, el puerto seco cuenta con un plantel de Instituto Politécnico Nacional, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.

En este centro de estudios, más de 3 mil 500 alumnos se vinculan directamente con la industria desde sus primeras semanas de educación universitaria, lo que les da una formación profesional única en el país.

Somos una gran comunidad de 45,000 personas, repartidos en mil 500 hectáreas, que ha cambiado la vocación económica de Guanajuato. Héctor López Santillana, director de Guanajuato Puerto Interior

Héctor López Santillana, director general de Guanajuato Puerto Interior

Guanajuato Puerto Interior acumula inversiones por 6.5 mmdd

Héctor López Santillana relató que hace 20 años la idea de un puerto seco en el Bajío del país era un poco alocada, pero el entonces gobernador Carlos Medina Plascencia tuvo la visión de crearlo en una zona estratégica, donde convergen vías férreas que comunican a Lázaro Cárdenas y Manzanillo, los dos principales puertos del Océano Pacífico.

Fue así como se creó un comité que determinó el mejor lugar para construir este puerto seco, en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional del Bajío, en el municipio de Silao.

Al contar con conexión ferroviaria y aérea, esta zona se volvió muy atractiva para la inversión, y en poco tiempo decenas de empresas se mudaron a Guanajuato Puerto Interior.

López Santillana reveló que en estos 20 años se han captado inversiones privadas por más de 6 mil 500 millones de dólares.

En términos de impacto, representa entre 37 y 45 por ciento del valor agregado del municipio de Silao, o entre 4.5 y el y casi 6 por ciento del valor agregado del estado de Guanajuato. Héctor López Santillana, director general de Guanajuato Puerto Interior

Además, se trata de un modelo financieramente sostenible, de manera que no han recibido recursos públicos, ni del estado de Guanajuato ni del municipio de Silao, desde el año 2014.

“Desde hace 12 años hemos generado nuestros propios recursos para sostenernos y conservar el complejo logístico industrial en condiciones de competitividad internacional”, presumió López Santillana.