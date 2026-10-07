La gestora cultural y madre de los panistas Luis Alberto y Ricardo Villarreal, Guadalupe García Chávez, se apuntó como aspirante de Morena a la alcaldía de Guanajuato capital, de acuerdo con el portal El Otro Enfoque.

La también directora del Centro Cultural Mariel afirmó que la ideología de Morena es la que más se acerca a sus ideales y manifestó su disposición para participar en el proceso interno del partido.

Lo que más se acerca a mis ideales es la ideología de Morena. Guadalupe García Chávez, aspirante de Morena a la alcaldía de Guanajuato capital

La gestora cultural, Guadalupe García señaló que buscar ser defensora de la Cuarta Transformación en Guanajuato capital le genera orgullo, al considerar que representa una posibilidad de servir a la sociedad y escuchar a personas que, desde su perspectiva, no han sido escuchadas.

Guadalupe García se suma a aspirantes de Morena

El portal El Otro Enfoque, indicó que la gestora cultural se suma a la lista de personas que aspiran a ser defensoras de la 4T en Guanajuato capital, entre ellas Jesús Ramírez Garibay, Miriam Reyes Carmona y Édgar Castro Cerrillo, de acuerdo con la información proporcionada.

La gestora cultural cuenta con más de 35 años de trayectoria dedicada al fortalecimiento de la cultura, la educación y las instituciones públicas en Guanajuato.

Actualmente dirige el Centro Cultural Mariel y hasta hace un año se desempeñó como coordinadora de los grupos artísticos de la Universidad de Guanajuato. La gestora cultural, Guadalupe García señaló que conoce poco a los demás aspirantes de Morena en la capital, pero consideró que cuenta con las mismas posibilidades que ellos dentro del proceso.

Guadalupe García habla de sus hijos y su decisión política

Sus hijos, Luis Alberto Villarreal y Ricardo Villarreal, han sido legisladores y alcaldes de San Miguel de Allende por el Partido Acción Nacional (PAN).

Sobre las posibles cuestionamientos por participar en un partido distinto al de sus hijos, la gestora cultural Guadalupe García dijo confiar en que su decisión será respetada, de la misma manera en que ella ha respetado las decisiones políticas de ambos.

Yo soy madre, no lo puedo ocultar, y además estoy orgullo de ellos, de Ricardo y Luis Alberto Villareal, yo considero, a reserva de que soy su madre, que son gente muy capaz, que hicieron y siguen haciendo un gran trabajo dentro de la política, y del bien común, probablemente sea ciertas algunas cosas que dijeron aunque creo que no, porque soy su mamá, pero yo creo que son gente de gran valía, y antes de que me lo preguntes, ¿qué opinan?, no lo he platicado con ellos, decidí, que hasta que pudiera decir realmente, que fueran los tiempos reales, hablar y platicar con ellos, yo creo y estoy seguro que habrá un respeto por mi decisión como yo he respetado la decisión de ellos, y lo saben perfectamente que su partido no me gusta, nunca he militando en él, intenté hace muchos años, entrar a Morena, se dio el tiempo, todo está en el lugar en el que se debe de estar, en el momento adecuado. Guadalupe García Chávez, aspirante de Morena a la alcaldía de Guanajuato capital

También habló sobre su relación con Juan Carlos Romero Hicks, por quien expresó respeto y amistad, pese a sus diferencias partidistas.

Al referirse al proceso interno de Morena, la gestora cultural señaló que ha conversado con algunas personas conocidas desde hace años sobre su inquietud de participar, pero afirmó que no cuenta con una “bendición” de otras autoridades ni con algún impedimento proveniente de quienes toman las decisiones principales.

La aspirante señaló que su trayectoria en el ámbito cultural es uno de los principales aspectos de su perfil.