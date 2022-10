Guanajuato busca llegar a un acuerdo con Airbnb para que el tipo de turista que prefiere esa opción de hospedaje esté a gusto en su visita a la entidad, sobre todo en el destino internacional de San Miguel de Allende.

No obstante, la mesa dispuesta para la negociación aún no logra la firma del acuerdo porque Airbnb no ha aceptado recaudar dos impuestos que están en la Constitución.

2 impuestos que Airbnb no quiere pagar en Guanajuato

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado de Guanajuato, detalló que estos impuestos son obligatorios para todos los negocios y trabajadores:

Impuesto al hospedaje Impuestos profesional cedular

El segundo es el impuesto que aún no logra que se pongan de acuerdo y por lo tanto no haya una firma, el cual deben pagar todas las personas que tienen un trabajo o profesión.

“Airbnb no esta tan convencido de que debe ser el recaudador de dos impuestos, aunque son impuestos que están en nuestra Constitución y por lo tanto es obligatorio” Juan José Álvarez Brunel. Turismo Guanajuato

Airbnb quiere ser capital de nómadas digitales y Guanajuato quiere mantenerse como residencia de estadounidenses

Luego de que la Ciudad de México (CDMX) llegara a un acuerdo con Airbnb, -además del que tiene para el pago de impuesto sobre hospedaje-, para atraer a la capital mexicana a más nómadas digitales, Juan José Álvarez Brunel coincidió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en que se trata un tema de oferta y demanda y que ello puede hacer algunos lugares en específico más caros.

Condesa, Roma y San Miguel de Allende, lugares caros para vivir porque los extranjeros las prefieren

Claudia Sheinbaum dijo que estudiarán por qué el encarecimiento de las rentas en colonias como Condesa y Roma, pero señaló que desde antes los precios ya eran elevados.

El secretario de Turismo de Guanajuato dijo que eso ya pasa con San Miguel de Allende, y no tiene que ver el encarecimiento con temas recientes como la pandemia, la inflación o recientemente con la atracción de trabajadores a distancia o nómadas digitales, sino con oferta y demanda.

“El comportamiento de San Miguel de Allende con tanta influencia extranjera siempre ha sido así. No es nuevo. Siempre ha sido así, es más cara la renta por metro cuadrado en San Miguel de Allende porque vienen los extranjeros y la pagan... es oferta demanda” Juan José Álvarez Brunel. Turismo Guanajuato

¿Qué son los nómadas digitales?

Los nómadas digitales proliferaron en medio de la pandemia de Covid-19 y son trabajadores que pueden vivir en otro país sin dejar de lado su trabajo.

Estos trabajadores no solo son los que trabajaron a distancia durante la pandemia sino quienes han logrado establecer ese estilo de vida con el retorno de la normalidad de actividades.

Aunque San Miguel de Allende se ha caracterizado por ser por muchos años lugar de residencia de extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, Juan José Álvarez Brunel, resalta que también existe el turismo que prefiere Airbnb, que no busca una renta de años o comprar casa pero tampoco solo una estancia corta como los hoteles.

Guanajuato lleva años tratando de buscar acuerdo con Airbnb

Juan José Álvarez Brunel dijo que la negociación lleva años a fin de buscar satisfacer a los viajeros que prefiere el tipo de hospedaje mediante la app de Airbnb.

“Sin duda Airbnb es una plataforma que utilizan los turistas y no va a cambiar ya están aquí ya es una manera de viajar para algunas gentes, algunos prefieren quedarse en hotel otros quedarse en estos hospedajes, nosotros esperamos... que pronto tengamos una muy buena noticia” Juan José Álvarez Brunel. Turismo Guanajuato

20 mil estadounidenses viven en San Miguel de Allende, Guanajuato

Al presentar la estrategia para impulsar el vino mexicano, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recordó que en San Miguel de Allende hay 20 mil extranjeros que han decidido establecer ahí su residencia, sobre todo estadounidenses.

Además, se trata de una ciudad Patrimonio de la UNESCO, de la misa manera que lo es Guanajuato, capiltal.

Juan José Álvarez Brunel explicó que cada ciudad tiene una dinámica propia en cuanto a hospedajes, por lo que es diversa dependiendo de la localidad que quieran visitar los turistas.