Luego de los reportes por la brutal pelea campal y golpiza entre las barras de Querétaro y Atlas, un fan rojinegro compartió su historia.

Un aficionado del Atlas compartió por sus redes sociales el agradecimiento a una familia del equipo de Querétaro, pues gracias a ellos, pudo salir con vida del estadio Corregidora.

La tarde noche de ayer 5 de marzo se dio a conocer un fuerte enfrentamiento entre aficionados del Querétaro y del Atlas, así como familias huyendo de la violencia.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el aficionado del Atlas, identificado como Sergio Espinoza, dijo estar agradecido por la familia de Querétaro y un señor que le prestó una chamarra para pasar desapercibido.

Esto fue lo que el aficionado del Atlas compartió:

Fan del Atlas huyó del Corregidora gracias a familia de Querétaro

Entre testimonios de asistentes al Corregidora que detallaron que los aficionados al Querétaro los acorralaron “y la policía no hizo nada”, hubo quienes tuvieron la fortuna de escapar.

Por medio de un tuit, Sergio Espinoza dio gracias a una familia de Querétaro que le brindó apoyo cuando trataba de huir del estadio Corregidora, la tarde de ayer 5 de marzo.

Diciendo “aún no estar preparado para contar todo lo que pasó”, Espinoza dijo que de no haber sido por ellos, no habría podido salir con vida del estadio.

Por otra parte, agradeció a un señor, del cual desconoce su nombre, porque le prestó una chamarra para que no supieran iba apoyando al Atlas.

“Prácticamente me salvaron la vida ayer en el Estadio Corregidora en Querétaro”. Aficionado al Atlas.

En la fotografía que compartió se ve sentado junto con la familia que le dio el “milagro”, en lo que aparentemente es su casa.

Asimismo, identificó al señor como “siempre asiste al Estadio Corregidora en la zona ‘azul’, justo abajo de la zona de abajo del restaurante del estadio”.

Piden a aficionado de Atlas no revelar identidad de quienes lo salvaron del Corregidora

Luego de que el aficionado del Atlas compartiera que fue salvado por una familia del Querétaro en el encuentro del Corregidora, le pidieron no revelar su identidad.

Sergio Espinoza, fan de Atlas que sobrevivió a enfrentamiento con Querétaro. (@Checoespinoza21 / Twitter)

Esto debido a lo que implica exponer a la familia de Querétaro en la ola de violencia que estos mismos aficionados crearon, le pidieron no hacerlo públicos.

Sin embargo, las aparentes fotografías después de escapar del Corregidora fueron compartidas en sus cuentas de Instagram.

Aunque, el agradecido aficionado dijo “lo voy a platicar con las personas que me ayudaron”, pero todo sigue público.

Sumado a este comentario, hubo quienes le aseguraron al aficionado del Atlas que “somos más los buenos” y “dentro de todo el desmadre, salió mucha gente buena”.