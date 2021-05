Elección Sinaloa 2021: Rubén Rocha promete convertir a Badiraguato en destino turístico

Rubén Rocha Moya, candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, realizó su cierre de campaña en el municipio de Badiraguato y prometió convertirlo en un destino turístico.

Este 30 de mayo, Rubén Rocha Moya durante su cierre de campaña prometió colocar el municipio de Badiraguato en el “mapa de la dignidad” de Sinaloa.

El candidato de Morena y el Partido Sinaloense (PAS), Rubén Rocha, prometió iniciar un programa de construcción de carreteras y solucionar el desabasto de agua en Badiraguato.

Entre las promesas del candidato está construir la carretera de la Ciénega de los Lara a Otatillos. “Porque queremos andar por los caminos de Badiraguato sin que haya tanto polvaderón”, dijo.

“Además, quiero decirles a los del Potrero de los Medina, allí como en gran parte de Badiraguato el gran problema es el agua, pero nos hemos comprometido a concluir su presa para que ya no tengan problemas con el agua”

Rubén Rocha Moya también prometió fortalecer el turismo en el pueblo de Surutato y habilitar vías de acceso fáciles para los turistas.

Para ello, propuso construir la carretera San Benito-El Aguaje y anunció que buscará construir un malecón en Badiraguato.

“Vamos a hacer que Badiraguato se convierta en un destino turístico, vamos a proyectar hacer el malecón de Badiraguato, lo vamos a hacer no en un año, pero lo vamos a hacer, esta cabecera municipal la vamos a embellecer”

Rubén Rocha Moya aseguró que él ganará la gubernatura de Sinaloa en las próximas elecciones del 6 de junio.

“No hay posibilidades de que nos alcancen, ya se quedaron muy atrás en la carrera, no dieron la medida (…) no va a volver, el PRI a Badiraguato y a Sinaloa no lo vuelve a gobernar, definitivamente el pueblo ha resuelto”

Rubén Rocha Moya, candidato de Morena al gobierno de Sinaloa