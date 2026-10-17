El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, informó que durante 2026 se realizaron 2 mil 119 estudios de laboratorio al agua proveniente de pozos, tanques, cisternas y rebombeos de la capital mexiquense, como parte del monitoreo de las fuentes de abastecimiento.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Toluca, estas evaluaciones buscan verificar que el agua potable en Toluca cumpla con los estándares de calidad establecidos para proteger la salud de la población.

Los análisis están a cargo del personal especializado del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) y se realizan conforme a los lineamientos de la norma NOM-127-SSA1-2021, referente al agua para uso y consumo humano, así como los límites permisibles de calidad.

Toluca realiza estudios para garantizar calidad del agua potable (cortesía )

¿Qué estudios se realizan para evaluar la calidad del agua?

El monitoreo contempla análisis microbiológicos y fisicoquímicos, además de revisiones técnicas de la infraestructura hídrica.

El análisis microbiológico del agua se realiza mediante la técnica de filtración por membrana para determinar la presencia de coliformes totales, microorganismos que se encuentran naturalmente en el entorno y que permiten identificar indicadores preventivos sobre la calidad microbiológica del líquido.

Por su parte, el análisis fisicoquímico permite obtener parámetros físicos y químicos, determinar materiales y medir el residual de desinfección.

Estas evaluaciones forman parte de las acciones municipales para supervisar las condiciones del recurso hídrico que llega a los hogares de Toluca.

Toluca realiza estudios para garantizar calidad del agua potable (cortesía )

¿Dónde reportar agua sucia en Toluca?

El Gobierno municipal informó que el OAyST recibe reportes relacionados con agua sucia y otras anomalías en el suministro mediante su línea de Atención Ciudadana. Las personas que necesiten comunicar alguna irregularidad pueden llamar al 722 275 5700.

Con estas acciones, la administración municipal busca mantener el monitoreo de las fuentes de abastecimiento y verificar que el agua distribuida cumpla con los parámetros de calidad señalados en la normativa aplicable.