Sentencian a siete personas por facilitar la fuga del alcalde de Santo Tomás en 2024

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia de siete personas, relacionadas con la fuga del alcalde de Santo Tomás, en 2024, en el marco del Operativo Enjambre.

Tal como informó la Fiscalía del Estado de México, los sentenciados —entre ellos funcionarios de Santo Tomás— agredieron a elementos al intentar detener al entonces alcalde electo.

El 17 de diciembre de 2024, Pedro Luis Hernández iba a rendir protesta como alcalde de Santo Tomás; sin embargo, elementos federales iban a cumplimentar una orden de aprehensión.

Siete personas son sentenciadas por fuga del alcalde de Santo Tomás en 2024

La Fiscalía del Estado de México así como el Gabinete de Seguridad, informaron la sentencia de siete personas relacionadas con la fuga de Pedro Luis Hernández “El Wicho” en 2024:

María Raquel Rubio Rodríguez, entonces primera regidora de Santo Tomás, fue condenada a 6 años de cárcel, por evasión y abuso de autoridad

Nélida Ávila Chamorro, secretaria del Ayuntamiento en 2024, obtuvo 4 años y 8 meses

Ángel Díaz Zarco, quien fungía como policía municipal y acusado de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia, fue sentenciado a 14 años de prisión

Martín Santana Martínez también policía de Santo Tomás, recibió 12 años y 8 meses, por evasión y robo con violencia

Litzy Mariana Domínguez Vilchis, civil que participó en la fuga del alcalde de Santo Tomás, recibió 8 años y 8 meses tanto por evasión como por daño en bienes

Araceli Domínguez Vilchis y

Violeta Hernández Paniagua obtuvieron 4 años y 8 meses de prisión cada una

La Fiscalía señaló que los siete sentenciados agredieron a sus elementos, dañaron varios vehículos oficiales y particulares, para permitir la fuga del alcalde de Santo Tomás.

¿Dónde está el alcalde de Santo Tomás que se dio a la fuga en 2024? Fiscalía aclara

La Fiscalía del Edomex también abordó el caso de Pedro Luis Hernández “El Wicho”, detenido en Valle de Bravo, el 8 de febrero de 2025, tras casi dos meses como prófugo.

Por lo que actualmente está en el penal de Tenango del Valle, acusado de extorsión agravada, secuestro y vínculos con el crimen organizado, exactamente con la Familia Michoacana.

El alcalde de Santo Tomás forma parte de los distintos funcionarios detenidos por el Operativo Enjambre, que además, ha obtenido sentencia para 27 personas.