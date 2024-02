¿Se va con Claudia Sheinbaum? La ex aspirante al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, renunció a ser candidata plurinominal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de X, Alejandra del Moral compartió la carta que turnó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en la que le informó sobre su renuncia a la candidatura plurinominal tricolor.

Ante ello, se abrió la interrogante en torno a la posibilidad de que la ex candidata al gobierno del Estado de México, se vaya a integrar al proyecto de Claudia Sheinbaum.

Alejandra del Moral (Fotógrafo Especial / Cuartoscuro)

Alejandra del Moral se baja de la candidatura plurinominal del PRI

Por medio de una carta, Alejandra del Moral informó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que tomó la decisión de bajarse de la lista de candidaturas plurinominales.

Así se indica en la misiva que compartió en su perfil de X, en la que la ex aspirante al gobierno del Estado de México, destacó que determinó no participar en las elecciones 2024.

Al respecto, Alejandra del Moral expuso que su decisión de bajarse de la lista del PRI, es con el fin de que otra “mujer joven, mexiquense y militante”, participe en su lugar.

Sobre dicho punto, la también ex diputada federal destacó que fue justo de ese modo que ella misma tuvo la oportunidad de dar inicio a su vida en el mundo de la política.

En ese sentido, Alejandra del Moral destacó que por el futuro de los jóvenes y del país, busca conducirse con sensatez política y dejar de lado los orgullos y egos personales.

Alejandra del Moral dedica palabras especiales a Alejandro Moreno

Al informarle que renuncia a la candidatura plurinominal del PRI, Alejandra del Moral garantizó al líder nacional tricolor, Alejandro Moreno, su compromiso con el partido.

Sobre ello, en un apartado de palabras especiales para Alejandro Moreno, la ex alcaldesa de Cuautitlán sostuvo que su militancia en el PRI es por convicción y no por conveniencia.

Y es que refirió que se ha mantenido firme en las filas del PRI tanto en las victorias como en las derrotas, e incluso dijo que en el partido no caben “ni la traición, ni el chantaje”.

Tras explicar que de momento se dedicará a su vida familiar, prometió que tanto su voto como su apoyo activo, será para los candidatos del PRI y la alianza opositora.

FIRMES, COMO SIEMPRE: ¡VALIENTE Y CONGRUENTE! pic.twitter.com/UsM1OgsWSu — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) February 20, 2024

¿Alejandra del Moral se va con Claudia Sheinbaum?

Pese a que Alejandra del Moral garantizó su compromiso con el PRI en la carta que dirigió a Alejandro Moreno, no se dejó de especular sobre las intenciones de la ex aspirante plurinominal.

Lo anterior debido a que ya han ocurrido casos en los que militantes del PRI afirman que se mantienen leales al tricolor, pero más tarde terminan por unirse a otro proyecto.

Tal fue el caso del ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien se comprometió ante Alejandro Moreno Cárdenas a seguir velaando por los intereses del PRI.

No obstante, el ex senador y mandatario mexiquense, anunció tiempo después su decisión de dejar al PRI para sumarse al Partido Verde y apoyar a Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, hasta el momento la posibilidad de que Alejandra del Moral también se vaya con Claudia Sheinbaum Pardo, únicamente se tratan de especulaciones.