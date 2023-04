Christopher Bryan Álvarez Paniagua recibió pena vitalicia, por segunda vez, por el feminicidio de Andrea Cañeda Salgado, que cometió el 28 de marzo de 2021 en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Este 24 de abril de 2023, la jueza del Poder Judicial mexiquense, Diana Garduño Santiago, expuso la sentencia condenatoria dictada contra Christopher Bryan que, además de ser vitalicia por feminicidio, contempla reparación del daño y una disculpa pública a la familia de Andrea.

Esta es la segunda vez que Christopher Bryan Álvarez Paniagua es condenado, pues la primera sentencia la apeló y le fue concedida una reposición del proceso, con lo que la familia de Andrea tuvo que revivir todas las audiencias.

Aunque la mamá de la joven, la señora Ángela Salgado, se dijo conforme con la sentencia vitalicia, lamentó que aún haya oportunidad para el responsable de apelar, de nuevo, la condena y que de esa manera se siga retrasando la terminación del proceso.

En la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, la jueza Diana Garduño Santiago leyó el documento que establece las razones de la pena vitalicia contra Christopher Bryan Álvarez Paniagua.

Frente a la madre de Andrea Cañeda Salgado y el responsable del feminicidio, la jueza reiteró la vitalidad de la pena, el monto de la reparación del daño y también una medida que no todos los juzgadores consideran: una disculpa pública.

Aunque no está clara la fecha de la disculpa pública, pues se debe considerar que Christopher Bryan puede apelar de nuevo, se espera que cuando la sentencia quede firme, frente a la familia y amigos de Andrea, el hombre se disculpe.

“Se quedó en sentencia vitalicia, él tiene 10 días para apelar y pues a ver que resultado nos dan otra vez. Me siento conforme pero no me parece que él tenga derecho a apelar, a ampararse porque no puedo cerrar este ciclo”.

Ángela Salgado