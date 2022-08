Morena denunció violencia política de género contra Delfina Gómez, candidata del partido para las elecciones 2023, pues acusaron que “la atacan por ser mujer”.

Representantes de Morena se quejaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por una supuesta “campaña de desprestigio” contra Delfina Gómez, de manera que señalaron que presentarán una queja por violencia política de género.

Mario Llergo, diputado y representante de Morena, dijo que los ataques contra Delfina Gómez se intensificaron cuando fue nombrada coordinadora de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México.

Delfina no es una buena opción para el Edomex

Y señaló que además de desprestigiarla, los opositores la han acusado de hechos que no fueron atribuidos a ella y que incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró no imputables.

“Campaña de desprestigio mediante la cual no solo los opositores se han osado en adjetivar a una política con una trayectoria impecable, sino también se han atrevido a acusarla de hechos que no fueron atribuidos a ella y que textualmente la Sala Superior sostuvo como no imputables a la maestra Delfina”.

Mario Llergo